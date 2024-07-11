Galatasaray'dan sürpriz Rus yıldız hamlesi! Brezilyalı orta saha oyuncusunu gündemde

Galatasaray, yaz transfer dönemindeki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Son olarak sarı-kırmızılıların, Rusya'da kariyerine devam eden Brezilyalı orta saha oyuncusu Wendel'i gündemine aldığı iddia edildi.

Gelecek sezonu da zirvede tamamlayarak 5. yıldızı takmayı hedefleyen Galatasaray'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Son yıllarda kadrosuna kattığı yıldızlarla dikkat çeken sarı-kırmızılılar, şu ana kadar iki önemli transferi resmileştirdi.

BATSHUAYİ VE ZİYECH İMZALARI

Cimbom, son iki sezondur Fenerbahçe forması giyen ve sözleşmesi bittikten sonra serbest kalan Michy Batshuayi ile anlaştı. Belçikalı forvetle 3 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray, sezonun son haftalarında gösterdiği performansla dikkat çeken Hakim Ziyech'in de bonservisini aldı. Faslı yıldızla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

ORTA SAHA TAKVİYESİ

Batshuayi ve Ziyech transferlerini resmiyete kavuşturan Galatasaray'da şimdi gözler orta saha transferine çevrildi. Geçtiğimiz sezon merkez orta sahada yaşanan sıkıntıları gidermek isteyen sarı-kırmızılılar, bu bölgeye güçlü bir takviye yapmayı planlıyor.

WENDEL YENİDEN LİSTEDE

Sabah'ın haberine göre, geçtiğimiz sezon başında da gündeme gelen Wendel, tekrar Galatasaray'ın transfer listesine girdi. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcunun mali şartlarını araştırmaya başladı.

Geçtiğimiz sezon Zenit formasıyla 35 maça çıkan Wendel, 4 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi. 26 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor ve güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

Galatasaray, Wendel transferiyle orta sahasını güçlendirmeyi hedefliyor ve bu transferin gerçekleşmesi halinde önemli bir adım atmış olacak.