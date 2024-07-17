Yeni sezonda 2024 Fenerbahçe kombine satışları 17 Temmuz itibarıyla başladı

Süper Lig'de yeni sezon heyecanına kısa süre kala takımlar transfer görüşmelerine devam ederken taraftarlar için kombine satışları başladı. 2024 yılı Fenerbahçe kombine satışları 2 Temmuz'da başlarken kombineler bitti mi merak edildi.

2024-25 Süper Lig sezonuna az bir süre kalırken taraftarlar, takımının yanında olmak istiyor.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda yer alacak olan futbolseverler ise 2024 yılında Fenerbahçe kombine fiyatlarını araştırırken tükenip tükenmediği de gündemde yer aldı.

2024 FENERBAHÇE KOMBİNE SATIŞI BİTTİ Mİ?

Kombine satışları 2 Temmuz itibarıyla başlarken satış dönemi henüz bitmedi. Yenileme dönemi 7 Temmuz'da sona ererken yer değişikliği 12 Temmuz'da bitti. Yüksek divan kurulu ve temsilci üyeler için öncelikli satış 16 Temmuz itibarıyla başlayıp bugün son buluyor.

FB KOMBİNE DÖNEMİ BAŞLADI MI?

FB kombine genel satışı ise 17 Temmuz itibarıyla başlayarak 26 Temmuz'a kadar sürecek.

Fenerbahçe Spor Kulubünün internet sitesinde yer alan fiyat bilgilendirme tablosu şöyle oldu:

Fenerbahçe Kulübünün resmi internet sitesinde yayınladığı duyuruya göre kombine satış döneminde yer değişikliği yapacak olanlar Fenerium Alt Tribünündeki Loca ve Maraton Alt Tribünündeki VIP E Blok düzenlemeleri sebebiyle azalan koltuk kapasitesinden dolayı Fenerium Alt ve Maraton Alt Tribünlerinden koltuk alamayacak.

Değişiklikler Fenerium Üst ve Maraton Üst tribünler ile Kuzey ve Spor Toto kale arkasında yapılacak.