Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Yeni sezonda 2024 Fenerbahçe kombine satışları 17 Temmuz itibarıyla başladı

Yeni sezonda 2024 Fenerbahçe kombine satışları 17 Temmuz itibarıyla başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yeni sezonda 2024 Fenerbahçe kombine satışları 17 Temmuz itibarıyla başladı
Fenerbahçe, Kombine, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de yeni sezon heyecanına kısa süre kala takımlar transfer görüşmelerine devam ederken taraftarlar için kombine satışları başladı. 2024 yılı Fenerbahçe kombine satışları 2 Temmuz'da başlarken kombineler bitti mi merak edildi.

2024-25 Süper Lig sezonuna az bir süre kalırken taraftarlar, takımının yanında olmak istiyor.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda yer alacak olan futbolseverler ise 2024 yılında Fenerbahçe kombine fiyatlarını araştırırken tükenip tükenmediği de gündemde yer aldı.

2024 FENERBAHÇE KOMBİNE SATIŞI BİTTİ Mİ?

Kombine satışları 2 Temmuz itibarıyla başlarken satış dönemi henüz bitmedi. Yenileme dönemi 7 Temmuz'da sona ererken yer değişikliği 12 Temmuz'da bitti. Yüksek divan kurulu ve temsilci üyeler için öncelikli satış 16 Temmuz itibarıyla başlayıp bugün son buluyor.

FB KOMBİNE DÖNEMİ BAŞLADI MI?

FB kombine genel satışı ise 17 Temmuz itibarıyla başlayarak 26 Temmuz'a kadar sürecek.

Fenerbahçe Spor Kulubünün internet sitesinde yer alan fiyat bilgilendirme tablosu şöyle oldu:

Yeni sezonda 2024 Fenerbahçe kombine satışları 17 Temmuz itibarıyla başladı - 1. Resim

Fenerbahçe Kulübünün resmi internet sitesinde yayınladığı duyuruya göre kombine satış döneminde yer değişikliği yapacak olanlar Fenerium Alt Tribünündeki Loca ve Maraton Alt Tribünündeki VIP E Blok düzenlemeleri sebebiyle azalan koltuk kapasitesinden dolayı Fenerium Alt ve Maraton Alt Tribünlerinden koltuk alamayacak.

Değişiklikler Fenerium Üst ve Maraton Üst tribünler ile Kuzey ve Spor Toto kale arkasında yapılacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
ABD'deki başkanlık seçiminde Elon Musk'tan ibreyi Trump'a çevirecek tarihi destek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
En aktif yanardağ olan Etna, patlamasının ardından lav ve kül püskürttü - HaberlerEn aktif yanardağ olan Etna, patlamasının ardından lav ve kül püskürttüÇiçek Taksi’de oynayan oyuncu Yıldırım Yanılmaz 78 yaşında vefat etti - HaberlerÇiçek Taksi’de oynayan oyuncu Yıldırım Yanılmaz 78 yaşında vefat ettiİş adamı Mehmet Köse’nin cansız bedeni Battalgazi ilçesi Çöşnük Kavşağı civarında bulundu - Haberlerİş adamı Mehmet Köse’nin cansız bedeni Battalgazi ilçesi Çöşnük Kavşağı civarında bulunduHalka arz 2024 takvimine göre bu hafta SPK’nın onayladığı hisse olmadı - HaberlerHalka arz 2024 takvimine göre bu hafta SPK’nın onayladığı hisse olmadıBeşiktaş, bugün hazırlık maçında Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak - HaberlerBeşiktaş, bugün hazırlık maçında Shakhtar Donetsk ile karşılaşacakMustafa Sarıgül, 1993 yılında evlendiği Aylin Kotil ile 2008’de boşandı - HaberlerMustafa Sarıgül, 1993 yılında evlendiği Aylin Kotil ile 2008’de boşandı
Sonraki Haber Yükleniyor...