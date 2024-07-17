Fenerbahçe'nin Oğuz Aydın transferindeki Batshuayi göndermesi sosyal medyayı salladı

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Temmuz 2024 10:25 - Güncelleme: 17 Temmuz 2024 10:57 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin Oğuz Aydın transferinde Galatasaray'a yaptığı göndermeler gündem oldu. Sarı lacivertlilerin hazırladığı video klipte 'Florya'nın araması yüzüne kapatıldı. Klipteki bir diğer gönderi ise Batman lakaplı Batshuayi üzerinden yapıldı.