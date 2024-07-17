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Fenerbahçe'nin Oğuz Aydın transferindeki Batshuayi göndermesi sosyal medyayı salladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin Oğuz Aydın transferinde Galatasaray'a yaptığı göndermeler gündem oldu. Sarı lacivertlilerin hazırladığı video klipte 'Florya'nın araması yüzüne kapatıldı. Klipteki bir diğer gönderi ise Batman lakaplı Batshuayi üzerinden yapıldı.

Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferini resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan video klip ile duyurdu. Galatasaray'a gönderme yapılan paylaşımda, "Lütfen daha sonra tekrar denemeyiniz" ifadelerine yer verildi.

FLORYA'NIN ARAMASI YÜZÜNE KAPATILDI

Galatasaray ile Oğuz Aydın transferinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe, adeta zaferin keyfini çıkarttı.

Oğuz Aydın'ın transfer klibinde 'Florya'nın aramasına önce kulak tıkandı, ardından aramaların devam etmesiyle telefon yüzüne kapatıldı.

Genç yıldızın telefonu Florya'nın yüzüne kapatmasının ardından saatin 19.07 olması dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin Oğuz Aydın transferindeki Batshuayi göndermesi sosyal medyayı salladı - 1. Resim

BİR GÖNDERME DE BATMAN'A

Sarı lacivertliler, takımdan ayrılarak Galatasaray'a imza atan Michy Batshuayi'ye de gönderme yapmayı unutmadı. Batshuayi'nin Batman lakabı üzerinden harekete geçen Fenerbahçe, hurdacı arabası ile göndermede bulundu.

Video klipteki hurdacı arabasında Batman maskesinin bulunması, "Bizim hurdalarımız" ifadeleri olarak yorumlandı.

Fenerbahçe'nin Oğuz Aydın transferindeki Batshuayi göndermesi sosyal medyayı salladı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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