Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin'in ardından sıra yıldız golcüde! Fenerbahçe'de sıcak saatler

Transfer döneminde oldukça hareketli günler geçiren Fenerbahçe, Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin'in ardından Youssef En-Nesyri'yi de kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertliler, Sevilla ile bonservis konusunda büyük ölçüde anlaşmaya varmış durumda ve Faslı golcüden cevap bekliyor.

Aynı gün içerisinde Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin'i kadrosuna dahil eden Fenerbahçe, gözünü Youssef En-Nesyri'ye çevirdi. Sevilla ile bonservis konusunda büyük oranda anlaşan Fenerbahçe, transferi tamamlamak için En-Nesyri'nin kararını bekliyor.

Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'nin yanı sıra Roma ve Suudi Arabistan'dan da teklifler almış durumda. 27 yaşındaki golcünün önceliğinin Serie A olduğu iddia ediliyor. Roma'nın En-Nesyri için teklifini 22 milyon euroya çıkardığı iddia edildi.

EN-NESYRİ ROMA'YI İSTİYOR

HaberTürk'ün haberine göre Faslı futbolcunun, Fenerbahçe ve Suudi Arabistan'dan gelen daha yüksek tekliflere rağmen Serie A'da oynamak istediği belirtiliyor.

Öte yandan, İspanyol basınından Estadio Deportivo'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin yıllık 6 milyon euro maaş teklifine rağmen En-Nesyri, Roma'nın 1,4 milyon euroluk teklifini kabul ederek Sevilla'ya baskı yapıyor.

FENERBAHÇE PES ETMİYOR

En-Nesyri'nin Roma'yı istemesine rağmen, Fenerbahçe ve Al-Qadsiah transfer görüşmelerine devam ediyor. Sevilla ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Sevilla formasıyla toplamda 196 maça çıkan tecrübeli golcü, 73 gol ve 7 asist ile takımına katkı sağladı.