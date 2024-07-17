Avrupa devleri Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde! Fenerbahçe, United'ın teklifini veto etti

Fenerbahçe'de ve A Milli Takım'da sergilediği üstün performansla Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri her geçen gün artıyor. Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Ferdi Kadıoğlu için devreye girdi. Ancak, sarı-lacivertli yönetim, Kırmızı Şeytanlar'ın teklifini reddetti.

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Fenerbahçe'nin yetenekli yıldızı Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'teki etkileyici performansının ardından Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. Borussia Dortmund ve Juventus gibi önemli kulüplerin ilgisini çeken genç oyuncu için Manchester United, sürpriz bir teklifle geldi.

Ada basınındaki haberlere göre, Manchester United, 24 yaşındaki Jadon Sancho'yu Ferdi Kadıoğlu ile takas etmeyi önerdi. Haberde, "United'ın Kadıoğlu'nu takip etmesi, geleceğe yönelik bir stratejidir" ifadeleri yer aldı.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, Fenerbahçe yönetimi, Manchester United'dan gelen bu takas teklifini geri çevirdi. Ferdi Kadıoğlu'nun üst düzey performansı ve taraftarların sevgisini kazanması, sarı-lacivertli yönetimin oyuncu için daha yüksek bir bonservis bedeli beklemesine neden oldu.

FERDİ KADIOĞLU İÇİN PLANLAR HAZIR

Fenerbahçe yönetimi, 2018'den beri takımın formasını giyen Ferdi Kadıoğlu'nun olası bir transferinden en az 30 milyon Euro ve üstünde bir bonservis geliri bekliyor. Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Orta vadede Avrupa'da oynamayı hedefleyen Ferdi Kadıoğlu da transferi halinde Fenerbahçe'ye önemli bir gelir kazandırmayı planlıyor.

Ferdi Kadıoğlu'nun transferiyle ilgili gelişmeler, taraftarlar ve futbol dünyası tarafından merakla takip ediliyor. Fenerbahçe'nin bu yetenekli oyuncusu, gelecekte hangi kulüpte forma giyecek olursa olsun, kariyerine büyük bir katkı sağlayacağı kesin.