Galatasaray, Elias Jelert için 10 milyon Euro’luk bir teklif sunduğu iddia edildi!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı da forma giyen Elias Jelert, Sarı-Kırmızılılar'a imza atmaya çok yakın. Kopenhag'ın 21 yaşındaki sağ beki için Galatasaray'ın yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı. Danimarka kulübü, genç oyuncuyu tedbir amaçlı olarak hazırlık maçının kadrosundan çıkardı.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray'a karşı da forma giyen Kopenhag'ın 21 yaşındaki futbolcusu Elias Jelert, Sarı-Kırmızılılar'a transfer olmaya çok yakın. Galatasaray, sağ bek transferinde bu kez rotasını Danimarka'ya çevirdi.

Kopenhag'ın dün Sonderjyske ile oynadığı hazırlık maçının başlamasına kısa bir süre kala, Elias Jelert kadrodan çıkarıldı. Kulüp yetkilileri, bu kararın transfer görüşmelerinin devam ettiği dönemde tedbir amaçlı olarak alındığını doğruladı.

ELİAS JELERT NASIL BİR OYUNCU?

2014 yılında Virum-Sorgenfri'den bedelsiz olarak Kopenhag altyapısına katılan genç sağ bek, bu sezon 45 maçta forma giydi ve bir asist yaptı. Toplamda sekiz sarı kart ve bir de ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Danimarka Milli Takımı'nın formasını da üç kez giyen Jelert, EURO 2024 kadrosunda yer almadı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Ortaya çıkan iddialar üzerine Danimarka kulübünden de resmi bir açıklama geldi. Açıklamada, "Elias Jelert’in Galatasaray Sportif A.Ş.'ye olası bir transferi hakkında söylentiler ortaya çıktı. F.C. Kopenhag, Elias Jelert için Galatasaray Sportif A.Ş.'den bir teklif alındığını doğrulayabilir. Taraflar arasındaki görüşmeler halen devam etmektedir ve bir anlaşmaya varılacağı kesin değildir. Nihai bir anlaşmaya varılması halinde bir duyuru yapılacaktır." denildi.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Tipsbladet Gazetesi'nin haberine göre, Galatasaray’ın Jelert için bonuslar dahil 10 milyon Euro’luk bir teklif sunduğunu yazdı. Haberin devamında Kopenhag’ın bu teklifi ciddiye aldığı, ancak kabul edip etmeme konusunda aceleci davranmayacağı belirtildi. Ayrıca, Kopenhag’ın Galatasaray’dan ödeme konusunda bazı garantiler istediği ve bonservis ücretinin bir kısmını peşin olarak talep ettiği vurgulandı.