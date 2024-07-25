YKS tercih yapmak zorunlu olmazken 24 hak bulunuyor

8-9 Haziran'da gerçekleşen TYT - AYT sınavının ardından sonuçlar erişime açıldı. Puanlarını öğrenen öğrenciler ise YKS tercih yapmak zorunlu mu merak ederken tercihler 25 Temmuz-2 Ağustos aralığında gerçekleşecek.

ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavının sonuçlarının açıklanmasıyla beraber tercih dönemi başladı. Adaylar heyecanla süreci yaşarken kaç tercih hakkı bulunduğunu araştırıyor.

YKS TERCİH YAPMAK ZORUNLU MU?

Sınavın ardından sonuçlar açıklandı. Adayların tercih sınavı yapması zorunlu değil. Puanını öğrenen öğrenciler bu dönemde tercih yapabilirken yapmama hakkı da bulunuyor.

Tercih yapmaması halinde herhangi bir puan kaybı yaşamıyor.

YKS KAÇ TERCİH HAKKI VAR 2024?

25 Temmuz itibarıyla başlayan dönem 2 Ağustos'a kadar sürerken öğrencilerin 24 tercih hakkı bulunuyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre adaylar tercihlerini yapabilecek.

YKS TERCİH YAPMAYINCA SENEYE PUAN DÜŞER Mİ?

Sınava giren adaylar tercih yapmaması halinde OBP puanını korumaya devam eder.

TERCİH NEREDEN, NASIL YAPILIR?

ais.ösym.gov tr sitesi üzerinden yapılacak olan tercihler T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile yapılan tercihler başarı sıralamasına göre yapılıyor.