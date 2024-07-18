Meslek Lisesi öğrencilerine YKS sonrası üniversite tercihlerine ek puanlı yerleştirme imkanı bulunmakta

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM üniversite tercih kılavuzunu yayımladı. Üniversite tercihlerinde dikkat edilmesi gerekenler arasında meslek lisesinde kendi bölümünü tercih edenlere tanınan ayrıcalıklar da ye almakta. Ek puanlı yerleştirme nedir?

YKS tercihleri devam ederken meslek lisesi mezunlarını ilgilendiren ek puanlı yerleştirme hakkında detaylar merak edilmekte.

Sadece okunan bölümle ilgili yapılacak tercihleri etkileyen ek puanlı yerleştirme nasıl oluyor?

EK PUANLI YERLEŞTİRME NEDİR?

Adaylar, mezun oldukları meslek lisesine göre belirleyeceği üniversite bölümü tercihlerinde ek puanlı yerleştirme imkanından faydalanabilir. TYT puanına ek olan ek puanlı yerleştirme, 2 yıllık ve önlisans programları için yapılan tercihlerde kullanılmakta.

EK PUANLI YERLEŞTİRME NASIL OLUYOR?

Sağlık lisesi, imam hatip lisesi, uçak bakım, metal teknoloji gibi bölümlerden mezun olan öğrencilerin üniversiteye geçerken kullanabileceği bu puanlar, sadece okudukları bölümle ilgili olan tercihlerde geçerlidir.

Buna göre, sağlık meslek lisesi mezunları, sağlıkla ilgili lisans ve önlisans programlarına; ticaret meslek lisesi mezunları ise, ticaret ve muhasebe ile ilgili bölümlere ek puan alarak yerleşebilirler.

4 YILLIK ÜNVİERSİTE İÇİN EK PUAN UYGULANIR MI?

Bu tercihi sadece 2 yıllık ve önlisans bölümleri için yapabilirsiniz.

EK PUANLI YERLEŞTİRME HANGİ BÖLÜMLER VE LİSELER İÇİN GEÇERLİ?

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Ağız ve Diş Sağlığı

Ameliyathane Hizmetleri

Anestezi

Biyokimya

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Çevre Koruma ve Kontrol

Çevre Sağlığı

Çocuk Gelişimi

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri

Dezenfeksiyon, Sterilazasyon ve Antisepsi

Diş Protez Teknolojisi

Diyaliz

Eczane Hizmetleri

Elektonörofizyoloji

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Evde Hasta Bakımı

Fizyoterapi

Evde Hasta Bakımı

ÜNİVERSİTE TERCİHİNDE EK PUAN KAÇ PUAN VERİYOR?

Ek puanda diploma notu, eklenecek puanı belirler.

15 ile 30 arasında ek puan verilmekte.