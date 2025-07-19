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YÖK Atlas çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Temmuz yok gov tr erişim sorunu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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YÖK Atlas çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Temmuz yok gov tr erişim sorunu
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2025 YKS sonuçları 19 Temmuz Cumartesi sabahı açıklandı. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar tercihlerini yapacakları bölümlerin taban puan ve başarı sıralamalarına bakmak için yokatlas.yok.gov.tr adresine giriyor. Ancak siteye erişemeyenler YÖK Atlas neden açılmıyor, yok gov tr çöktü mü sorgulamalarını yapıyor.

YÖK Atlas çöktü mü, neden açılmıyor, 19 Temmuz yok gov tr erişim sorunu yaşanıyor. 2025 YKS sonuçlarını öğrenen adaylar tercih edebilecekleri okullara bakmak ve başarı sıralamalarını öğrenmek için YÖK Atlas adresine giriyor. 

YÖK ATLAS ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

ÖSYM,  2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) sonuçlarını açıkladı. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar YÖK Atlas üzerinden üniversite eğitimi görecekleri bölümleri belirlemek ve bilgi sahibi olmak için sayfaya giriş yapmaya çalışıyor. Öte yandan YÖK Atlas sayfasında yoğunluk kaynaklı erişim sorunu yaşanıyor. 

YÖK Atlas çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Temmuz yok gov tr erişim sorunu - 1. Resim

2025 YKS sınavına giren adaylar YÖK Atlas'a erişim sorunu yaşadığını bildiriyor. Sayfaya girildiğinde "Bu siteye ulaşılamıyor" hatası veriyor. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sitenin açılmama nedeninin yoğunluktan kaynaklandığı gün içinde düzelebileceği düşünülüyor. 

YÖK Atlas çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Temmuz yok gov tr erişim sorunu - 2. Resim

YOK ATLAS GOV TR ÇÖKTÜ MÜ?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla yokatlas.yok.gov.tr üzerinde yoğunluk yaşanıyor. Adaylar siteye erişemedikleri konusunda sorun bildiriyor. Konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadı ancak yoğunluk nedeniyle yaşanan sorunun ilerleyen saatlerde düzeleceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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