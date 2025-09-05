YSK Başkanı Ahmet Yener, Türkiye’nin en önemli kurumlarından birinin başında bulunuyor. Göreve geldiği tarihten bu yana adından sıkça söz ettiren Yener’in hayatı ve kariyeri merak ediliyor.

Peki, YSK Başkanı Ahmet Yener kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Ahmet Yener'in biyografisi.

YSK BAŞKANI AHMET YENER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

YSK Başkanı Ahmet Yener, 13 Nisan 1966’da Ankara’nın Beypazarı ilçesinde dünyaya geldi. Ankara İmam Hatip Lisesi’ni bitirdikten sonra 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Yener, meslek hayatına Ankara hâkim adayı olarak başladı. Daha sonra sırasıyla Baykan, Yığılca, Sivrihisar, Osmaniye ve Kırıkkale hâkimliklerinde görev yaptı.

22 Aralık 2011’de Yargıtay üyeliğine seçilen Ahmet Yener, 21. Hukuk Dairesi’nde kritik görevler üstlendi. 16 Ocak 2020’de Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeliğine seçilen Yener, 26 Ocak 2023 tarihinde de YSK Başkanlığı görevine getirildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Yener, Sayıştay Başkanı Metin Yener’in de ağabeyidir.

YSK BAŞKANI NASIL SEÇİLİYOR?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 7’si asil 4’ü yedek olmak üzere toplam 11 üyeden oluşuyor. Bu üyelerden 6’sı Yargıtay, 5’i ise Danıştay Genel Kurulları tarafından seçiliyor.

Seçilen YSK üyeleri kendi aralarında bir başkan belirliyor.