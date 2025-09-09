Yurt dışına çıkış harcına zam: 2025 yurt dışına çıkış harcı ne kadar, kaç TL oldu?

Yurt dışına çıkış harcının zamlanmasına yönelik Cumhurbaşkanı kararı 9 Eylül 2025 tarihli Gazete'de yayımlandı. Bununla birlikte yurt dışına çıkış harcının kaç liraya yükseldiği araştırılmaya başlandı.

Peki 2025 yılında yurt dışına çıkış harcı ne kadar, kaç TL oldu? İşte Resmi Gazete'de yayımlanan yurt dışına çıkış harcına zam kararı.

2025 YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLDU?

9 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre yurt dışına çıkış harcı 710 liradan 1.000 TL’ye yükseltildi.

Yurt dışına çıkış harcının zamlanmasına dair karar metni ise şu şekilde:

