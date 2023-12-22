23-24 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! BEDAŞ-AYEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgulama! Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Bağcılar, Ümraniye elektrikler ne zaman gelecek?

22 Aralık 2023 19:07 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 19:09

İstanbul AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi 23-24 Aralık! İstanbul’da bugün ve yarın elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler, mahaller ve sokaklar son dakika olarak duyuruldu. AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman düzelecek, elektrikler ne zaman gelecek açıkladı. Peki, 23-24 Aralık Pazar günü Kağıthane elektrik kesintisi, Avcılar elektrik kesintisi ve Esenler elektrik kesintisi saat kaçta bitecek, arıza kaçta düzelecek? İşte İstanbul’daki elektrik kesintileri ve planlı kesintiler listesi!

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 23-24 ARALIK

İstanbul’da 23-24 Aralık Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçe, mahalle ve sokaklar ile elektriklerin neden kesildiği, ne zaman geleceği hakkında son dakika bildirimleri BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılmıştır:

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 23/12/2023 09:00:00 - 23/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah GENERAL MUSTAFA ÖZYANAR sk bölgelerinde 23/12/2023 09:00:00 - 23/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / OG Hattın Yer Altına Alınması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 23/12/2023 09:00:00 - 23/12/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AZİZİYE, MECİTÖZÜ, MÜDEBBİR, MÜSLİM, OLTU, TOROS, ÖZKUL, ŞENOL sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1179. sk bölgelerinde 23/12/2023 11:00:00 - 23/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 23/12/2023 11:00:00 - 23/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 23/12/2023 13:00:00 - 23/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ABDİ İPEKÇİ, GECE SEFASI sk bölgelerinde 23/12/2023 10:00:00 - 23/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BAĞCILAR İLÇESİ, KEMALPAŞA MAHALLESİ,1888.Sokak, Namık Kemal cd., 1887.sokak, 1886.sokak,1885.sokak,1884.sokak,1883.sokak,1882.sokak,1881.sokak,1879.sokak,1878.sokak,1877.sokak,1876.sokak,1928.sokak,1929.sokak,1930.sokak,1927.sokak,1926.sokak,1924.sokak,1923.sokak,1922.sokak, FATİH MAHALLESİ, 1778.sokak, 1777.sokak,1770.sokak,1776.sokak,1769.sokak, bölgelerinde 23/12/2023 09:00:00 - 23/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1124., 1127., AHMET KABAKLI sk bölgelerinde 23/12/2023 12:00:00 - 23/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah AYDIN, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, GÜNEŞ, HAMDİ BEY, KARASU, MANASTIR, SİNAN, YEŞİL ÇAYIR, ŞEHİT CENGİZ TOPEL sk bölgelerinde 23/12/2023 10:00:00 - 23/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah ALİ FUAT BAŞGİL, ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 23/12/2023 10:00:00 - 23/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah AKTAR, BÜYÜKŞEKERCİ, CİBİNLİK, DEREBOYU, DIŞBUDAK, ESKİBAHÇE, GÖZLÜKÇÜ, HAFIZ ALİ, HASRET, HERCAİ, KARAKAŞ, KIRMIZI, MUALLİM NACİ, MUVAKKİT, MÜVERRİH SADETTİN, OSMANZADE, SANDALCI MECİT, SAĞLIK, TARÇIN, TAŞBASAMAK, VATMAN, ÇARŞIAĞASI, ÇEVİRMECİ, İŞKEMBECİ YAVER sk / YILDIZ mah PALANGA, TAŞBASAMAK, ÇIRAĞAN sk bölgelerinde 23/12/2023 10:00:00 - 23/12/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah MİLLET, PİLOT, TEVFİK FİKRET sk bölgelerinde 23/12/2023 09:00:00 - 23/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AKTOPRAK, ATMACA, BALYA, BÜYÜ, ERCİYES, ERGENEKON, GÜNER, GÜNEY, KATİP, KÜLTÜR, ORUÇ GAZİ, TÜRKMEN, ÇUBUKLU, İMAR, ŞENYURT sk / KAVAKLI mah AKDERE, ASUMAN, BAYRAK, DUMAN, DUYGUM, EMİN, FATİH, FISTIK, GARİP, KIZILIRMAK, KOCATEPE, LARA, TURGUT ÖZAL, UZUN HASAN, YILDIRIM, ÇINARLI, İKRAM, İNCİR sk / SAHİL mah ADALET, KÖPRÜ sk bölgelerinde 23/12/2023 09:00:00 - 23/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah FERİDİYE, YENİ KAFA sk / TOMTOM mah SEFER BOSTANI sk bölgelerinde 23/12/2023 09:00:00 - 23/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL ÇATALCA ilce -FERHATPAŞA mah sk bölgelerinde 23/12/2023 01:00:00 - 23/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah PİRSULTAN sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKTEKİN ÇIKMAZI, BAŞKAYA, EBRULİ, FATİH SULTAN MEHMET, FAİK YUMUŞAK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GÜLERYÜZ, KORUK ÇIKMAZI, KUM, KURAL, KURTULUŞ, KUYU, KUZGUN, KUZU, KÜBRA, KÜLHAN, KÜMBET, LAÇİN, SELMA, SEMİH, SEVCAN, TOPRAK, TUNAY, TÜFEK, UĞUR, ZAMAN, ZİŞAN, ÇAMOLUK, ÖZLÜ, ÖZTEKİN sk / FATİH mah CANSEVER, CANSOY, CANİK, CENNET, CEREN, FIRTINA, GAZEL, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, PAZAR, RUHSAR, SARIÇİÇEK, TEFEKKÜR, ÜRKMEZ sk bölgelerinde 23/12/2023 10:00:00 - 23/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GAZİ MUSTAFA KEMAL, KURDELE, ÖZLÜ sk / FATİH mah AÇANGÜL, CANTEKİN, CANTÜRK, CEBECİ, CEBRAİL, CEBİR, CEFAKAR, CELİL, CEMAL, CEMRE, CEMİYET, CENGAVER, CENK, CENNET, CESARET, CESİM, CEVAHİR ÇIKMAZI, CEVİZ, CEZMİ, DOLAPDERE, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, LALEGÜL, MARMARA, PAZAR, RUHSAR, SARIÇİÇEK, TEFEKKÜR, VADİ, ÖZTUNA sk bölgelerinde 23/12/2023 10:00:00 - 23/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1131., 1137. sk bölgelerinde 23/12/2023 12:00:00 - 23/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 23/12/2023 09:00:00 - 23/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜP ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah KALKAN, PLEVNE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BUĞDAY sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 187. sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2285., 2286., 2288., 2291., 2293., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, K, MUHSİN YAZICIOĞLU, N sk / YUNUS EMRE mah ŞEHİT MURAT CELEP sk bölgelerinde 23/12/2023 09:30:00 - 23/12/2023 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah ERKAM, GÜLERYÜZ, KUMSU, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, ŞEHİT OSMAN YUMUK sk bölgelerinde 23/12/2023 10:00:00 - 23/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ TELEFON NUMARASI

İstanbul Avrupa Yakası elektrik dağıtış şirketi BEDAŞ’tır. Aşağıda yer alan ilçelerde yaşayanlar elektrik kesintisi arıza sorgulama için ALO 186’yı arayarak bilgi alabilir veya BEDAŞ resmi internet sitesinden ya da haberimizde detaylarından elektrik arızalarını takip edebilirler.

23-24 Aralık Arnavutköy Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Arnavutköy elektrik kesintisi ne zaman bitecek, saat kaçta elektrikler gelecek sorgulamak için; 23-24 Aralık Pazar Arnavutköy’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

23-24 Aralık Avcılar Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaçta elektrik verilecek sorgulamak için; 23-24 Aralık Pazar günü Avcılar’da elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

23-24 Aralık Bağcılar Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Bağcılar elektrik kesintisi ne kadar sürecek, kaçta elektrikler gelecek sorgulamak için; 23-24 Aralık 2023 Pazar günü Bağcılar’da elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

23-24 Aralık Bahçelievler Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Bahçelievler elektrik kesintisi nedeni ne, saat kaçta elektrikler verilecek sorgulamak için; 23-24 Aralık Pazar günü Bahçelievler’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

23-24 Aralık Bakırköy Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Bakırköy elektrik kesintisi neden oldu arıza mı var, saat kaçta elektrikler gelir sorgulamak için; 23-24 Aralık Bakırköy’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

23-24 Aralık Başakşehir Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Başakşehir elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaçta elektrikler gelecek sorgulamak için; 23-24 Aralık Başakşehir’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

23-24 Aralık Bayrampaşa Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Bayrampaşa elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaçta elektrik verilir sorgulamak için; 23-24 Aralık Bayrampaşa’da elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

23-24 Aralık Beşiktaş Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Beşiktaş elektrik kesintisi ne zaman gelecek, kesinti kaçta bitecek sorgulamak için; 23-24 Aralık Beşiktaş’ta elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

23-24 Aralık Beylikdüzü Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Beylikdüzü elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler saat kaçta gelecek sorgulamak için; 23-24 Aralık 2023 Beylikdüzü’nde elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

23-24 Aralık Beyoğlu Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Beyoğlu elektrik kesintisi ne zaman gelecek, elektrikler kaçta gelecek sorgulamak için; 23-24 Aralık Beyoğlu’nda elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

23-24 Aralık Büyükçekmece Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Büyükçekmece elektrik kesintisi ne zaman bitecek, saat kaçta elektrikler gelecek sorgulamak için; 23-24 Aralık Büyükçekmece’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

23-24 Aralık Çatalca Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Çatalca elektrik kesintisi ne zaman gelecek, elektrikler saat kaçta gelecek sorgulamak için; 23-24 Aralık 2023 Çatalca’da elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

23-24 Aralık Esenler Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Esenler elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaçta elektrik verilecek sorgulamak için; 23-24 Aralık Esenler’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

23-24 Aralık Esenyurt Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaçta elektrikler gelecek sorgulamak için; 23-24 Aralık Esenyurt’ta elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

23-24 Aralık Eyüp Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Eyüp elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaça kadar sürecek sorgulamak için; 23-24 Aralık Pazar Eyüp’te elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

23-24 Aralık Fatih Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Fatih elektrik kesintisi ne zaman gelecek, elektrikler gelir sorgulamak için; 23-24 Aralık Pazar günü Fatih’te elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

23-24 Aralık Gaziosmanpaşa Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Gaziosmanpaşa elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrik saat kaçta verilecek sorgulamak için; 23-24 Aralık günü Gaziosmanpaşa’da elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

23-24 Aralık Güngören Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Güngören elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaçta elektrikler gelecek sorgulamak için; 23-24 Aralık Güngören’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

23-24 Aralık Kağıthane Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Kağıthane elektrik kesintisi ne zaman gelecek, elektrik kesintisi saat kaçta bitecek sorgulamak için; 23-24 Aralık Kağıthane’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

23-24 Aralık Küçükçekmece Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Küçükçekmece elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaçta elektrikler verilir sorgulamak için; 23-24 Aralık 2023 Küçükçekmece’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

23-24 Aralık Sarıyer Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Sarıyer elektrik kesintisi ne zaman gelecek, kaçta elektrikler gelecek sorgulamak için; 23-24 Aralık Sarıyer’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

23-24 Aralık Silivri Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Silivri elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaçta elektrikler verilmeye başlanacak sorgulamak için; 23-24 Aralık Pazar günü Silivri’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

23-24 Aralık Şişli Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Şişli elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektriklerin verilmeye başlanacağı saati ve arıza nedenini sorgulamak için; 23-24 Aralık Şişli’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

23-24 Aralık Sultangazi Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Sultangazi elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaçta elektrikler gelecek ve kesinti nedenini sorgulamak için; 23-24 Aralık günü Sultangazi’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

23-24 Aralık Zeytinburnu Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Zeytinburnu elektrik kesintisi ne zaman biter, saat kaçta elektrikler gelir sorgulamak için; 23-24 Aralık 2023 Pazar günü Zeytinburnu’nda elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.