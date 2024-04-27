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Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! 2 bölgede göz gözü görmeyecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Meteoroloji&#039;den kritik uyarı geldi! 2 bölgede göz gözü görmeyecek

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'den alınan son verilere göre bugün İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer toz taşınımı beklenirken 5 bölge için ise sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte 5 günlük haritalı hava tahmin raporu...

Pek çok bölgede sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyrederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu yayımladı. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Orta ve Doğu Karadeniz ile Sinop, Kastamonu, Karabük, Osmaniye, Kahramanmaraş, Erzurum, Erzincan, Malatya , Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA KALİTESİ DÜŞECEK

İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Hava sıcaklığının Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİN RAPORU

27 NİSAN CUMARTESİ

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! 2 bölgede göz gözü görmeyecek - 1. Resim

28 NİSAN PAZAR

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! 2 bölgede göz gözü görmeyecek - 2. Resim

29 NİSAN PAZARTESİ

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! 2 bölgede göz gözü görmeyecek - 3. Resim

30 NİSAN SALI

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! 2 bölgede göz gözü görmeyecek - 4. Resim

1 MAYIS ÇARŞAMBA

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! 2 bölgede göz gözü görmeyecek - 5. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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