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İmplant tedavisine başlayan Yıldız Tilbe dişsiz kaldı! Son hali çok konuşuldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İmplant tedavisine başlayan Yıldız Tilbe dişsiz kaldı! Son hali çok konuşuldu

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eğlenceli kişiliğiyle bilinen Yıldız Tilbe, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. İmplant tedavisine başlayan ünlü şarkıcı kişisel hesabında ön dişlerinin çekildiği kareleri paylaştı.

Sahne şovları ve ilginç danslarıyla adından söz ettiren ve sık sık gündeme gelen Yıldız Tilbe, son paylaşımıyla çok konuşuldu. 

İŞTE DİŞSİZ YILDIZ TİLBE

Doğal hallerini paylaşmaktan çekinmeyen şarkıcı, implant tedavisine başladı. Tedavi sürecinde ön dişleri çekilen Tilbe, dişsiz karelerini sosyal medya hesabından yayınladı. Fotoğraflarına ise “Hehe” notunu düştü. 

İmplant tedavisine başlayan Yıldız Tilbe dişsiz kaldı! Son hali çok konuşuldu - 1. Resim

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Takipçilere bu karelere yorum yapmadan edemedi. Bazıları fotoğrafı korkutucu bulsa da, bazıları eğlenceli olarak yorumladı. Kullanıcılar “Özgüven tavan, doğallığıyla bir numara” , “Yıldız Tilbe her zamanki gibi içten ve doğal” şeklinde görüşlerini paylaştı. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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