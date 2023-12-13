DÜZCE'DE DEPREM Mİ OLDU? 13 Aralık bugün Düzce'de deprem oldu mu, kaç büyüklüğünde? Son dakika! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler!
Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Düzce'de deprem mi oldu aratılıyor. 13 Aralık günü öğlen saatlerinde Düzce'de hissedilen sarsıntı Düzce'de deprem mi oldu? sorusunu gündeme getirdi. Öğlen saatlerinde sarsıntıyı hisseden vatandaşlar DÜZCE'DE DEPREM Mİ OLDU? 13 Aralık bugün Düzce'de deprem oldu mu, kaç büyüklüğünde? aramasını yaptı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler!
DÜZCE'DE DEPREM Mİ OLDU? merak ediliyor. 13 Aralık günü meydana gelen ufak sarsıntı vatandaşların bazıları tarafından hissedildi ve deprem mi oldu? sorusunu gündeme taşıdı. Merak edilenler arasında yer alan DÜZCE'DE DEPREM Mİ OLDU? 13 Aralık bugün Düzce'de deprem oldu mu, kaç büyüklüğünde? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!
13 ARALIK BUGÜN DÜZCE'DE DEPREM Mİ OLDU?
13 Aralık günü Düzce'de saat 13.52'de 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'ne göre depremin derinliği 6.9 olarak açıklandı. Sarsıntıyı bazı vatandaşlar hissetti.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!
Kandilli Rasathanesi, gün içerisinde ülkemizde meydana gelen depremlerin şiddetini, derinliği gibi bilgileri bizlere veriyor. Son depremler listesi ise vatandaşlar tarafından sıklıkla kontrol edilmekte.