DÜZCE'DE DEPREM Mİ OLDU? 13 Aralık bugün Düzce'de deprem oldu mu, kaç büyüklüğünde? Son dakika! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler!

13 Aralık 2023 14:39 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 14:45

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

DÜZCE'DE DEPREM Mİ OLDU? merak ediliyor. 13 Aralık günü meydana gelen ufak sarsıntı vatandaşların bazıları tarafından hissedildi ve deprem mi oldu? sorusunu gündeme taşıdı. Merak edilenler arasında yer alan DÜZCE'DE DEPREM Mİ OLDU? 13 Aralık bugün Düzce'de deprem oldu mu, kaç büyüklüğünde? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

13 ARALIK BUGÜN DÜZCE'DE DEPREM Mİ OLDU?

13 Aralık günü Düzce'de saat 13.52'de 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'ne göre depremin derinliği 6.9 olarak açıklandı. Sarsıntıyı bazı vatandaşlar hissetti.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

Kandilli Rasathanesi, gün içerisinde ülkemizde meydana gelen depremlerin şiddetini, derinliği gibi bilgileri bizlere veriyor. Son depremler listesi ise vatandaşlar tarafından sıklıkla kontrol edilmekte.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.