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Esenyurt su kesintisi ne zaman bitecek? 7 Ocak İstanbul Esenyurt sular ne zaman gelecek?
7 Ocak günü Esenyurt'ta meydana gelen su kesintisinin ardından arama motorlarında Esenyurt su kesintisi ne zaman bitecek? 7 Ocak İstanbul Esenyurt sular ne zaman gelecek? soruları araştırıldı. Detaylar...
Esenyurt'ta bugün meydana gelen su kesintisinin ardından arama motorlarında Esenyurt su kesintisi ne zaman bitecek? 7 Ocak İstanbul Esenyurt sular ne zaman gelecek? soruları araştırıldı. Detaylar haberimizde yer alıyor.
ESENYURT SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Esenyurt'ta meydana gelen su kesintisi ile ilgili detaylar İSKİ internet sitesinde şöyle yer aldı:
|ARIZA KESİNTİ
|İLÇE:
|Esenyurt
|ETKİLENEN MAHALLELER:
|AKŞEMSEDDİN MAH, İNCİRTEPE MAH
|AÇIKLAMA:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|BAŞLAMA TARİHİ:
|07/01/2024
|BİTİŞ TARİHİ :
|Çalışmanın tahmini olarak 07/01/2024 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi - Hayatın İçinden
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi