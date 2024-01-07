7 Ocak 2024 17:12 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 17:15

Esenyurt'ta bugün meydana gelen su kesintisinin ardından arama motorlarında Esenyurt su kesintisi ne zaman bitecek? 7 Ocak İstanbul Esenyurt sular ne zaman gelecek? soruları araştırıldı. Detaylar haberimizde yer alıyor.

ESENYURT SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Esenyurt'ta meydana gelen su kesintisi ile ilgili detaylar İSKİ internet sitesinde şöyle yer aldı: