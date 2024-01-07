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    Esenyurt su kesintisi ne zaman bitecek? 7 Ocak İstanbul Esenyurt sular ne zaman gelecek?

    7 Ocak günü Esenyurt'ta meydana gelen su kesintisinin ardından arama motorlarında Esenyurt su kesintisi ne zaman bitecek? 7 Ocak İstanbul Esenyurt sular ne zaman gelecek? soruları araştırıldı. Detaylar...

    Esenyurt su kesintisi ne zaman bitecek? 7 Ocak İstanbul Esenyurt sular ne zaman gelecek?
    Hayatın İçinden Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Esenyurt'ta bugün meydana gelen su kesintisinin ardından arama motorlarında Esenyurt su kesintisi ne zaman bitecek? 7 Ocak İstanbul Esenyurt sular ne zaman gelecek? soruları araştırıldı. Detaylar haberimizde yer alıyor.

    ESENYURT SULAR NE ZAMAN GELECEK?

    Esenyurt'ta meydana gelen su kesintisi ile ilgili detaylar İSKİ internet sitesinde şöyle yer aldı:

    ARIZA KESİNTİ
    İLÇE:Esenyurt
    ETKİLENEN MAHALLELER:AKŞEMSEDDİN MAH, İNCİRTEPE MAH
    AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
    BAŞLAMA TARİHİ:07/01/2024
    BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 07/01/2024 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Düzenleyen:  - Hayatın İçinden
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    EsenyurtSu Kesintisi
    Haberler > Hayatın İçinden > Esenyurt su kesintisi ne zaman bitecek? 7 Ocak İstanbul Esenyurt sular ne zaman gelecek?
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