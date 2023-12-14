İstanbul’da deprem mi oldu? Son Dakika| Deprem nerede oldu? 14 Aralık AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

14 Aralık 2023 08:45 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 08:46

Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Marmara Denizi Bursa Mudanya'da bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı ile birlikte İstanbul’da deprem mi oldu? sorusu yeniden gündeme geldi. Gemlikte meydana gelen deprem vatandaşları endişelendirirken yakın il ve ilçelerdekiler son depremleri aranmaya başladı. Bugün deprem oldu mu? Deprem nerede oldu? İstanbul’da deprem mi oldu? sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD depremler listesi!

İSTANBULDA DEPREM Mİ OLDU? DEPREM NEREDE OLDU?

Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 13 Aralık 2023 saat 23:04'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23:04'te Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 3.7büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Bu depremin akabinde 05.40'da 3.1'lik bir deprem daha yaşandı.