M sınıfı ehliyet nedir? M ehliyet hangi araçları kullanır, kaç yaşında alınır?

2 Ocak 2024 09:50 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 09:52

M ehliyet hangi araçları kullanır, kaç yaşında alınır, sorularının yanıtı merak edilmekte. M Sınıfı ehliyetle kullanılabilecek araçlar trafikte arttığından dolayı M Sınıfı Ehliyet Nedir? Sorusunu 18 yaşından küçük kişiler de sorabilmektedir. Çünkü bu araçları kullanmanın yaş sınırı düşmüştür. Trafikte oldukça dikkat çeken bu araçlar M sınıfı ehliyet ile kullanılabilir hale gelmiştir.

M SINIFI EHLİYET NEDİR?

Günümüzde trafikte araç sayısı oldukça artmış durumdadır. Tır, kamyon, motor, motorlu bisiklet, araba ve daha birçok sayılabilecek araç türü vardır. Bu saydığımız araçları kullanabilmek için bir ehliyete sahip olmak gerekmektedir. Ehliyet olmadan hiçbir araç türü kullanılamaz. Bu durum hem çok tehlikelidir hem de yasaktır. Son zamanlarda yaygınlaşmaya başlayan motorlu bisikletler ulaşımda 18 yaşından küçüklerin bile kullanabileceği bir taşıt türüdür. M Sınıfı ehliyet, saatte 45 km hızın üstünde gitmeyen motorlu bisikletler için alınan bir ehliyet türüdür.

M SINIFI EHLİYET HANGİ ARAÇLARI KULLANIR?

Türkiye’de var olan ehliyet türlerine ek olarak son zamanlarda ortaya çıkan M ehliyeti farklı araçların kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Her geçen gün trafikte sayıları gittikçe artan M sınıfı ehliyet türünün kullandığı araçların belli bir hız sınırlaması vardır. Bu araçlar için (motorlu bisiklet) M sınıfı ehliyet olması şarttır. Çünkü M sınıfı ehliyete sahip olmayan sürücüler motorlu bisikletleri kullanamazlar, yasaktır. Ancak M sınıfı ehliyete sahip olanlar motorlu bisikletleri kullanabilir.

M SINIFI EHLİYET YAŞ SINIRI KAÇTIR?

Türkiye’de ehliyet almak için 18 yaş sınırı vardı. Fakat kullanılacak olan aracın bulunduğu bazı niteliklere bakıldığında ehliyet yaşının farklılaştığını görmekteyiz. B ehliyet almak isteyen birinin 18 yaşını doldurmuş olması gerekirken, B1 ehliyet almak isteyen birinin ise en az 16 yaşında olması gerekmektedir. B1 ehliyeti ile sadece dört tekerlekli motosikleti kullanmak yasal olduğundan dolayı yukarıda bahsedildiği üzere aracın niteliklerine göre yaş sınırı değişmektedir. Dolayısıyla M sınıfı bir ehliyet almak isteyen birinin en az 16 yaşında olması gerekmektedir.