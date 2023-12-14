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    Malatya'da deprem mi oldu? Son dakika! 14 Aralık bugün Malatya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Malatya&#039;da deprem mi oldu? Son dakika! 14 Aralık bugün Malatya&#039;da kaç büyüklüğünde deprem oldu?
    Deprem, Afad, Malatya

    Vatandaşlar bugün Malatya'da sarsıntı hissetmesinin ardından deprem mi oldu? sorusunu araştırdı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD sayesinde gün içerisinde olan depremlere ulaşabiliyoruz. Peki, Malatya'da deprem mi oldu? Son dakika! 14 Aralık bugün Malatya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?

    Bugün Malatya'da sarsıntı hisseden vatandaşlar Malatya'da deprem mi oldu? Son dakika! 14 Aralık bugün Malatya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? sorularına yanıt aradı. Gün içerisinde meydana gelen depremlere Kandilli Rasathanesi ve AFAD aracılığıyla ulaşabiliyoruz. Peki, Malatya'da deprem mi oldu? Son dakika! 14 Aralık bugün Malatya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar...

    MALATYA DEPREM Mİ OLDU?

    Malatya'da deprem mi oldu? Son dakika! 14 Aralık bugün Malatya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

    Kandilli Rasathanesi verilerine göre gün içerisinde olan depremlere ulaşabiliyor. Sarsıntı hisseden vatandaşlar Kandilli Rasathanesi son depremler listesini kontrol ediyor.

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