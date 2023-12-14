14 Aralık 2023 16:33 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 16:50

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bugün Malatya'da sarsıntı hisseden vatandaşlar Malatya'da deprem mi oldu? Son dakika! 14 Aralık bugün Malatya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? sorularına yanıt aradı. Gün içerisinde meydana gelen depremlere Kandilli Rasathanesi ve AFAD aracılığıyla ulaşabiliyoruz. Peki, Malatya'da deprem mi oldu? Son dakika! 14 Aralık bugün Malatya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar...

MALATYA DEPREM Mİ OLDU?

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

Kandilli Rasathanesi verilerine göre gün içerisinde olan depremlere ulaşabiliyor. Sarsıntı hisseden vatandaşlar Kandilli Rasathanesi son depremler listesini kontrol ediyor.