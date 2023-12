8 Aralık 2023 16:29 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 16:31

Spiker ve yorumcu olan Okay Karacan hakkında merak edilenler var. Adı ile sıklıkla karşılaştığımız spiker Okay Karacan'ın hangi takımlı olduğu da futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Okay Karacan hangi takımlı? Spiker Okay Karacan kimdir, kaç yaşında?

OKAY KARACAN HANGİ TAKIMLI?

Okay Karacan, Twitter hesabında bir takipçisinin yorumunun üzerine "Ben Beşiktaşlıyım" yanıtını vermişti. Karacan, sosyal medya hesabında Beşiktaş ile ilgili paylaşımlar da yapıyor.

OKAY KARACAN KİMDİR?

1968 yılında İstanbul'da doğan Okay Karacan, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde eğitimini tamamladı.1992'de TRT Haber'de ’redaktör spiker olarak kariyerine başladı. NTV ekranlarında uzun yıllar çalışan Karacan, Televizyonu’nda Spor Müdürlüğü görevini yaptı. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.