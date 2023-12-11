Yaz saati uygulaması değişecek mi? Yaz saati uygulaması nedir? Yaz saati uygulaması avantajları!

11 Aralık 2023 13:09 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 13:10

Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye'de kış saati uygulaması 2016 yılından beri uygulanmıyor. Gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT+3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldı.Her yıl milyonlarca vatandaş tarafından Saatler ileri alınacak mı?Saatler geri mi alınacak soruları kafa karışıklığı meydana getiriyor. 2024 yılında yaz saati uygulaması değişecek mi? soruları araştırılıyor. Özellikle sabah erken saatlerde işe ve okula başlayan vatandaşlar Yaz saati ve kış saati uygulamalarının değişip değişmeyeceğini öğrenmeye çalışıyor. Yaz saati uygulaması değişecek mi,neden yaz saati uygulamasına geçildi? Yaz saati uygulaması avantajları nelerdir?

YAZ SAATİ UYGULAMASI DEĞİŞECEK Mİ?

Türkiye'de 2016'dan bu yana yaz saati uygulaması devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla, kış saatinden vazgeçildiği, yaz saati uygulamasının her sene yıl boyunca sürdürüleceği duyuruldu. 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulaması her sene yıl boyu sürdürülecek ve kış saatine geçilmeyecek.

YAZ SAATİ UYGULAMASININ AVANTAJLARI

Yaz saati uygulamasının başta gün ışığından yararlanmak olmak üzere birçok avantajı olduğu bilinmekte. Yaz saati uygulaması, akşam saatlerindeki aydınlatma enerjisi tüketimini azaltır. Bazı araştırmalar, yaz saati uygulamasının elektrik tüketimini yüzde 0,5 ila 4 arasında düşürdüğünü göstermektedir.Yaz saati uygulaması, ticari faaliyetleri artırır. Özellikle, turizm, eğlence, spor ve perakende sektörleri, yaz saati uygulamasından olumlu yönde etkilenir.

YAZ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yaz saati uygulaması (YSU) herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesidir. Genellikle, bu uygulama kapsamında saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınır.[ Çağdaş yaz saati uygulaması ilk defa 1895 yılında Yeni Zelandalı bir böcekbilimci olan George Vernon Hudson tarafından önerildi.O günden sonra birçok ülke bu uygulamayı benimseyerek kullanmaya başladı. Bununla birlikte, yaz saati uygulamaları ülkeler arasında farklılık gösterebilir.