İnsanın dünyası küçülüyor mu?

Şu âlemde her şeye rağmen 8 milyarı aşkın insan yaşıyor. İki asır öncekiler, nüfusun bu kadar kalabalıklaşacağını ve onca insanın dünya üzerinde, bu kadar geniş bir alan kaplayacağını, acaba tahmin edebilirler miydi?

Cep telefonu operatörlerinin ilk defa hizmete başlamasından kısa bir süre önce, holding sahiplerinden birine” şirketinize GSM operatörlüğü alalım” teklifiyle geldiklerinde “tahmini sonuç ne olur?” sorusuna “abone sayısı 300 ila 400 bin arası olur” dediklerinde, almaktan vazgeçmiş. Oysa bugün o operatörün 25 milyonu aşan abonesi mevcut. Onu satın alan bile, bu kadarını tahmin edemezdi herhâlde!..

İlk bilgisayar yapıldıktan 50 yıl sonra ağırlığının 50 kg'a kadar düşeceğini söyleyenler, 2 kg'a kadar düşeceğini nereden bileceklerdi!..

Fütürologlar yani gelecek bilimcileri bile bazen tahminlerinde yanılabiliyorlar. Fütürolog değilim ama dünya üzerinde, devasa yapılaşma, modern(!) şehirler büyüdükçe, endüstriyel kirlilik salgın hastalıklar ve hasta sayısı artmakta, insanların sakin, huzurlu ve sağlıklı yaşayabileceği alanlar gittikçe küçülmekte desem…

Yaşadığımız bu hız çağında, sanal gerçeklikteki dijital dünya ile telekomünikasyon ve hatta sosyal ağlar büyümekte, buna karşın yalnızlaştırdığı insanların akıl ve ruh sağlığı bozulmakta, sosyal çevrelerinin de küçülmekte olduğunu söylesem inanır mısınız?!..

Madde âleminin cezbeden etkisi arttıkça, materyalist akımın büyüsüne kapılanlar, gerçeklik algısından uzaklaştıkça, inançtaki samimiyet ve sevginin iyileştirme etkisi de azalıyor!...

Maneviyata olan bağlılık azalırken, medeni insan olmaktan bihaber, şöhret budalası cahil fenomenler artmakta desem yine bana inanır mısınız? Acaba dünya mı yoksa insani değerler mi küçülüyor, ne dersiniz?

Ender Kandeniz (Madenci)

ŞİİR

Celle Şânühü

Ey bizleri yoktan var eden Rabbim;

Celle Celâlühü, Celle Şânühü...

Var edip, kendine yâr eden Rabbim

Celle Sübhânehü, Celle Şânühü...

Ey her şeyi bilen, gören Mevlâmız

Herkesin rızkını veren Mevlâmız

Mü'min gönüllere giren Mevlâmız

Teâlâ, Tekaddes, Celle Şânühü...

Ey Verâ-ül-verâ, ey yüce Hâlık

Rahmânsın, Rahîmsin, Kâdirsin, Mâlik

Her şeyin sahibi, Melik-ül Melik

Celle Sultânühü, Celle Şânühü...

Ey rahmeti sonsuz yüce Allahım

Amelim kusurlu, çoktur günâhım

Sensin sığınağım, Sensin dergâhım

Allahü Zülcelâl, Celle Şânühü...

Ey "Azze ve Celle", ey "Azîmüşşan"

Bizler garip kuluz, âciz, perişân

Cennette Cemâlin en büyük nîşân

Celle Cemâlühü, Celle Şânühü...

Ey Vâcil-ül Vücûd, ey Cenâb-ı Hakk

‎Bi-çûn, bi-çûgûne, varsın muhakkak

‎Ey Meftun; gönlünde hak ateşi yak

‎Allahü teâlâ, Celle Şânühü...

Kadir Çetin (Meftun)

SAĞLIK OLSUN

Menopozda Sağlıklı Beslenme: Menopoz kadınların hormonal, fizyolojik ve psikolojik değişimler yaşadığı dönem olarak nitelendirilen ve menstürasyonun sonlanması olarak tanımlanan bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu süreç önemli bir yaşam evresini kapsadığı için bu dönemi daha kaliteli bir hayat sürülmesi için meydana gelen değişikliklere hazırlıklı olmak, menopoz sonrası hayat için oluşabilecek olumsuzluklar için en önemli korunmadır. Östrojen düzeyindeki azalma önemli! Bu dönemde en önemli değişikliklerden östrojen hormonunun azalması sorumlu tutulmaktadır. Menopoz sonrası ağırlık kazanımının önemli bir sebebi de yine östrojen düzeyindeki azalmadır. Yaşa bağlı olarak fiziksel aktivitede azalma, kas tonusunda azalma, yaşa bağlı olarak vücut yağ oranında artışlar menopoz sonrası dönemi kilo alımını beraberinde getirmektedir. Bu fizyolojik değişiklikler ile birlikte psikolojik değişikliklerde bunu desteklemektedir. Menopoz sonrası ağırlık kontrolünün sağlanması için ilk ve en öncelikli hayat tarzı değişikliği egzersiz alışkanlığının kazanılmasıdır. [www.turkiyehastanesi.com]

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