Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan Şam'daki Süleymaniye Külliyesi, dualarla açıldı. Esad rejiminin yıkılmasıyla başlayan restorasyon sonunda tamamlandı. Sultan Vahideddin'in mezarının da bulunduğu tarihi camide 14 yıl sonra ilk ezan okundu.

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Suriye'nin başkenti Şam'da, tarihi anlar yaşandı. Osmanlı İmparatorluğu'na altın çağını yaşatan padişahlardan Kanuni Sultan Süleyman'ın mirası ihya edildi.

Padişah tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan Süleymaniye Külliyesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanması sonrası düzenlenen törenle yeniden açıldı.

Süleymaniye Tekkesi olarak da bilinen tarihi caminin bahçesinde son Osmanlı padişahı Vahideddin Han da yatıyor.

Işıklarla donatılan külliyenin son hali dronla görüntülenerek paylaşıldı.

"SULTAN SÜLEYMAN'A ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ"

Açılışa Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) temsilcilerinin yanı sıra Suriye Turizm Bakanı Mazen Salhani, Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu Hayr Şükri, Kültür Bakanı Muhammed Salih, Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniye ve Şam Valisi Muhammed Mervan İdlibi katıldı.

Tören kapsamında, 14 yıl aradan sonra tarihi yapının camisinde ilk ezan okundu. Ardından törene katılan bakanlar, camide kılınan ilk akşam namazına iştirak etti.

14 yıl sonra ilk ezan! Kanuni'nin Şam'a mirası Süleymaniye Külliyesi dualarla açıldı

Suriye Kültür Bakanı Muhammed Salih, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Emevi Camisi'nin yakınında bulunan Süleymaniye Külliyesi hakkında, "Burası, büyük hükümdar Kanuni Sultan Süleyman ve büyük mimar Sinan Paşa tarafından inşa edilen Süleymaniye Tekkesi." dedi.

Şam'ın tarih boyunca ilim, medeniyet ve kültür merkezi olduğunu belirten Salih, şehrin yeniden geçmişteki gibi iyiliğin, bereketin, ilmin ve cömertliğin kaynağı olacağını ifade etti.

Salih, bugün yalnızca bir caminin değil, aynı zamanda bir medeniyet eserinin, ilim merkezinin ve sosyal hayat açısından önemli bir yapının açılışını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Tarihi yapının inşasında ve korunmasında emeği geçenleri rahmetle anan Salih, her geçen gün yeniden toparlanan Suriye'nin yeniden ayağa kalkması temennisinde bulundu.

Suriye Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu Hayr Şükri, Şam'da restore edilerek yeniden açılan tarihi Süleymaniye Tekkesi'nin yalnızca Suriyelilere değil, dünyanın dört bir yanındaki tüm Müslümanlara ait olduğunu söyledi.

Yapının Osmanlı Devleti'nin medeniyetini yansıtan önemli tarihi eserlerden biri olduğunu belirten Bakan Şükri, "Türkiye'deki kardeşlerimize ve Suriye Genel Sekreterliğindeki kardeşlerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Tekkeyi inşa ettiren Sultan Süleyman'ı rahmetle andıklarını dile getiren Şükri, "Bu tekkeyi inşa ettiren Sultan Süleyman'a Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

14 yıl sonra ilk ezan! Kanuni'nin Şam'a mirası Süleymaniye Külliyesi dualarla açıldı

14 yıl sonra ilk ezan! Kanuni'nin Şam'a mirası Süleymaniye Külliyesi dualarla açıldı

14 yıl sonra ilk ezan! Kanuni'nin Şam'a mirası Süleymaniye Külliyesi dualarla açıldı

14 yıl sonra ilk ezan! Kanuni'nin Şam'a mirası Süleymaniye Külliyesi dualarla açıldı

14 yıl sonra ilk ezan! Kanuni'nin Şam'a mirası Süleymaniye Külliyesi dualarla açıldı

14 yıl sonra ilk ezan! Kanuni'nin Şam'a mirası Süleymaniye Külliyesi dualarla açıldı

14 yıl sonra ilk ezan! Kanuni'nin Şam'a mirası Süleymaniye Külliyesi dualarla açıldı

14 yıl sonra ilk ezan! Kanuni'nin Şam'a mirası Süleymaniye Külliyesi dualarla açıldı

14 yıl sonra ilk ezan! Kanuni'nin Şam'a mirası Süleymaniye Külliyesi dualarla açıldı

14 yıl sonra ilk ezan! Kanuni'nin Şam'a mirası Süleymaniye Külliyesi dualarla açıldı

14 yıl sonra ilk ezan! Kanuni'nin Şam'a mirası Süleymaniye Külliyesi dualarla açıldı

14 yıl sonra ilk ezan! Kanuni'nin Şam'a mirası Süleymaniye Külliyesi dualarla açıldı

14 yıl sonra ilk ezan! Kanuni'nin Şam'a mirası Süleymaniye Külliyesi dualarla açıldı

14 yıl sonra ilk ezan! Kanuni'nin Şam'a mirası Süleymaniye Külliyesi dualarla açıldı

14 yıl sonra ilk ezan! Kanuni'nin Şam'a mirası Süleymaniye Külliyesi dualarla açıldı

14 yıl sonra ilk ezan! Kanuni'nin Şam'a mirası Süleymaniye Külliyesi dualarla açıldı

14 yıl sonra ilk ezan! Kanuni'nin Şam'a mirası Süleymaniye Külliyesi dualarla açıldı

14 yıl sonra ilk ezan! Kanuni'nin Şam'a mirası Süleymaniye Külliyesi dualarla açıldı

14 yıl sonra ilk ezan! Kanuni'nin Şam'a mirası Süleymaniye Külliyesi dualarla açıldı

14 yıl sonra ilk ezan! Kanuni'nin Şam'a mirası Süleymaniye Külliyesi dualarla açıldı

14 yıl sonra ilk ezan! Kanuni'nin Şam'a mirası Süleymaniye Külliyesi dualarla açıldı

14 yıl sonra ilk ezan! Kanuni'nin Şam'a mirası Süleymaniye Külliyesi dualarla açıldı

14 yıl sonra ilk ezan! Kanuni'nin Şam'a mirası Süleymaniye Külliyesi dualarla açıldı

14 yıl sonra ilk ezan! Kanuni'nin Şam'a mirası Süleymaniye Külliyesi dualarla açıldı

14 yıl sonra ilk ezan! Kanuni'nin Şam'a mirası Süleymaniye Külliyesi dualarla açıldı

14 yıl sonra ilk ezan! Kanuni'nin Şam'a mirası Süleymaniye Külliyesi dualarla açıldı

14 yıl sonra ilk ezan! Kanuni'nin Şam'a mirası Süleymaniye Külliyesi dualarla açıldı

14 yıl sonra ilk ezan! Kanuni'nin Şam'a mirası Süleymaniye Külliyesi dualarla açıldı

14 yıl sonra ilk ezan! Kanuni'nin Şam'a mirası Süleymaniye Külliyesi dualarla açıldı

14 yıl sonra ilk ezan! Kanuni'nin Şam'a mirası Süleymaniye Külliyesi dualarla açıldı

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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