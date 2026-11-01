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Yaşam

Polise “çakal” dedi, 6 aylık hapis cezası bozuldu! Yargıtay gerekçesini açıkladı

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Polise “çakal” dedi, 6 aylık hapis cezası bozuldu! Yargıtay gerekçesini açıkladı
Başlık ResmiPolise “çakal” dedi, 6 aylık hapis cezası bozuldu! Yargıtay gerekçesini açıkladı

Yargıtay, polis memuruna “çakal” diye hitap eden kişi hakkında verilen hapis cezasını hukuka aykırı buldu. Yüksek Mahkeme, ifadenin kaba ve nezaket dışı olduğunu ancak tek başına hakaret suçu kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtti.

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Yargıtay 4. Ceza Dairesi, bir kamu görevlisine "çakal" diyen sanığa "hakaret" suçundan verilen mahkumiyet hükmünü hukuka aykırı bularak bozdu.

Dairenin kararına göre, İzmir'de polis tarafından kimliği sorgulanan bir kişi ile polis arasında tartışma çıktı. Polise yönelik "çakal" sözcüğünü kullanan kişi hakkında "hakaret" suçundan dava açıldı.

6 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Yargılamayı yapan İzmir 10. Asliye Ceza Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesinde hüküm altına alınan "hakaret" suçu kapsamında sanığa 6 ay hapis cezası verdi.

Sanık, istinaf başvurusunun İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesince reddedilmesi üzerine, yeterli inceleme yapılmadan, hafifletici nedenler ve tahrik hükümleri gözetilmeden karar verildiğini ileri sürerek, hakkındaki cezayı temyiz etti.

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YARGITAY KARARI BOZDU

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, inceleme sonucunda temyiz başvurusunu yerinde buldu ve sanık hakkındaki mahkumiyet hükmünü oy çokluğuyla bozdu.

Daire üyelerinden biri ise "çakal" sözcüğünün "hakaret" sayılması gerektiği yönünde karşı görüş bildirdi.

“RAHATSIZ EDİCİ AMA HAKARET DEĞİL”

Dairenin kararında, hakaret suçu için "kişilerin onur, şeref ve saygınlığının hedef alınması" gerektiği, bu suçun oluşabilmesi için "davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerektiği" ifade edildi.

Bir eylemin/hareketin tahkir edici olup olmadığının bazı durumlarda nispi olduğuna, zamana, yere ve duruma göre değişebildiğine işaret edilen kararda, "Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir" değerlendirmesine yer verildi.

Bu kapsamda, sanığın sarf ettiği "çakal" sözcüğünün "rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı" niteliğinde olduğu belirtilen kararda, yargılama konusu olayda "hakaret" suçunun unsurlarının oluşmadığı kaydedildi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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