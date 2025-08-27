Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gürcistan'ın Orozmani kasabasında 1.8 milyon yıllık alt çene kemiği bulundu. İnsan hayatına dair bu önemli gelişme ilk kolonilerin hayat tarzının belirlenmesine imkan sağlayacak.

Gürcistan'ın Kvemo Kartli bölgesine bağlı Orozmani kasabası insanlık tarihini yakından ilgilendiren büyük buluşun yeri oldu. 

Gürcistan'da insan hayatına dair yeni bir gelişme yaşandı. Temmuz ayında Kvemo Kartli bölgesine bağlı Orozmani kasabasında kazı çalışmaları yürüten arkeologlar, insan türüne ait 1,8 milyon yıllık bir alt çene kemiği buldu.

1.8 milyon yıllık insan çenesi bulundu! - 1. Resim

Tiflis'teki Ilia Devlet Üniversitesi'nde taş devri arkeolojisi Profesörü olan Giorgi Bidzinashvili yaptığı açıklamada, "Orozmani'den çıkan erken insan ve fosil hayvan kalıntılarının incelenmesi, bize Avrasya'nın ilk kolonilerinin hayat tarzını belirleme imkanı sağlayacak. Orozmani'nin bize insanlık hakkında büyük bilgiler verebileceğini düşünüyoruz" dedi.

KAZILARDA BİR DİZİ FOSİL BULUNDU

Orozmani'deki kazılar sırasında arkeologlar ayrıca, kılıç dişli kaplan, fil, kurt, geyik ve zürafa gibi hayvanlara ait fosillerin yanı sıra bir dizi taş alet de ortaya çıkardı.

1.8 milyon yıllık insan çenesi bulundu! - 2. Resim

Bilim adamları, çene kemiği ve hayvan fosillerinin yakından incelenmesinin, erken insanların Afrika'dan ayrıldıktan sonra nasıl evrimleştiklerine, ne yediklerine ve iklimin nasıl olduğuna dair önemli cevaplar verebileceğini belirtti.

Arkeologlar 2022 yılında, aynı dönemde yaşamış erken insanlara ait bir diş de bulmuştu. Yakınlardaki Dmanisi köyünde de daha önce 1,8 milyon yıllık insan kafatasları ortaya çıkmıştı.

