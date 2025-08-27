Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Uzaylı yaratıklar Büyük Taarruz’da! Sinemada enteresan tarihi bir yorum

Uzaylı yaratıklar Büyük Taarruz’da! Sinemada enteresan tarihi bir yorum

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Uzaylı yaratıklar Büyük Taarruz’da! Sinemada enteresan tarihi bir yorum
Türkiye, Uzaylı, Film, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

“Türkiye’nin ilk tarihi bilim kurgu filmi” olarak tanıtılan “Tehlikeli Bölge”, 12 Eylül’de sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Senaristliğini ve yönetmenliğini Ramazan Ekmekçi’nin üstlendiği film, oldukça enteresan bir hikâyeye sahip.

MURAT ÖZTEKİN - Eserde büyük taarruz öncesi bir uzaylı tehdidi işleniyor. Filmde büyük taarruza üç gün kala görev için yola çıkan bir grup asker Yunanlarla değil, bölgeye düşen bir uzay gemisi ve içindeki bilinmeyen varlıklarla karşılaşıyor.  

Kamuoyunda nasıl bir yankı uyandıracağı merak konusu olan filmin başrollerini ise Kadir Parlak, Hasan Şenbayrak, Ozan Turan, Aykut Yavuz, Sevim Oyar, Seyfi Azrak ve Abdurrahim Demir paylaşıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
‘Müzede Sahne’ 4 Eylül’de başlıyor! Farklı sanat disiplinleri bir arada
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
‘Müzede Sahne’ 4 Eylül’de başlıyor! Farklı sanat disiplinleri bir arada - Kültür - Sanat‘Müzede Sahne’ 4 Eylül’de başlıyor! Farklı sanat disiplinleri bir aradaCemal Reşit Rey’de büyük yenileme! Otuz sene sonra bir ilk - Kültür - SanatCemal Reşit Rey’de büyük yenileme! Otuz sene sonra bir ilkTarihî mabetlerde güvenlik zaafı var! Selatin Camilerindeki acı tabloyu uzmanlar anlattı - Kültür - SanatSelatin Camilerindeki acı tabloyu uzmanlar anlattı!Sanatçı Şehnaz Biçer: Klasik sanatlarımız bize gölge değil iz oluyor - Kültür - SanatSanatçı Şehnaz Biçer: Klasik sanatlarımız bize gölge değil iz oluyorArkeolojik kazıda ürperten detaylar! 6 bin yıllık Tadım Kalesi tapınağında ortaya çıktı - Kültür - SanatArkeolojik kazıda ürperten buluntular ortaya çıktıHarabe haldeydi, bittiğinde kayıkla gidilecek! Evliya Kasımpaşa Camii ayağa kalkıyor - Kültür - SanatHarabe haldeydi, bittiğinde cumaya kayıkla gidilecek
Sonraki Haber Yükleniyor...