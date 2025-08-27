Uzaylı yaratıklar Büyük Taarruz’da! Sinemada enteresan tarihi bir yorum

MURAT ÖZTEKİN - Eserde büyük taarruz öncesi bir uzaylı tehdidi işleniyor. Filmde büyük taarruza üç gün kala görev için yola çıkan bir grup asker Yunanlarla değil, bölgeye düşen bir uzay gemisi ve içindeki bilinmeyen varlıklarla karşılaşıyor.

Kamuoyunda nasıl bir yankı uyandıracağı merak konusu olan filmin başrollerini ise Kadir Parlak, Hasan Şenbayrak, Ozan Turan, Aykut Yavuz, Sevim Oyar, Seyfi Azrak ve Abdurrahim Demir paylaşıyor.