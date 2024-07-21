3 gün sürecek! Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri yarın başlıyor
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Kültür - Sanat Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Bayburt Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerinde 28’inci yıl kutlamaları 22 Temmuz Pazartesi günü başlıyor.
Şölen, 22 Temmuz Pazartesi günü Saat 11.00'de Masat köyünde bulunan Dede Korkut Türbesi ziyaret edilmesiyle başlayacak, Saray Bahçesi Kent Meydanı'nda mehteran takımının konseriyle devam edecek.
3 gün sürecek olan şölenler, 24 Temmuz Çarşamba günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek cirit gösterisi ile sona erecek.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı