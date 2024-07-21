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3 gün sürecek! Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri yarın başlıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3 gün sürecek! Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri yarın başlıyor
Mehteran Takımı, Haber

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bayburt Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerinde 28’inci yıl kutlamaları 22 Temmuz Pazartesi günü başlıyor.

Şölen, 22 Temmuz Pazartesi günü Saat 11.00'de Masat köyünde bulunan Dede Korkut Türbesi ziyaret edilmesiyle başlayacak, Saray Bahçesi Kent Meydanı'nda mehteran takımının konseriyle devam edecek.

3 gün sürecek! Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri yarın başlıyor - 1. Resim

3 gün sürecek olan şölenler, 24 Temmuz Çarşamba günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek cirit gösterisi ile sona erecek.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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