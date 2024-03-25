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Haberler > Kültür - Sanat > ABD’de yapay zekâ sınırlandırılıyor! Sanatçı sesine hukuki koruma

ABD’de yapay zekâ sınırlandırılıyor! Sanatçı sesine hukuki koruma

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD’de yapay zekâ sınırlandırılıyor! Sanatçı sesine hukuki koruma

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yapay zekânın sanat eserlerinden telif ihlali yapmasını önlemek için ABD’de yeni bir hukuki adım atıldı.

Tennessee Eyaleti Valisi Bill Lee, şarkı sözü yazarlarını, sanatçıları ve müzik endüstrisinde çalışanları “yapay zekânın muhtemel tehlikelerine” karşı korumayı öngören kanuna imza attı.

Temmuz ayında yürürlüğe girmesi planlanan kanunla, sanatçıların izinleri olmadan yapay zekâ teknolojisi tarafından seslerinin taklit edilmesine karşı korunması öngörülüyor.

Benzerlik Ses ve Görüntü Güvenliğini Sağlama Kanunu olarak adlandırılan bu yeni düzenlemeyle sanat eserinin ismi, görüntüsü ve biçimi yanında ses benzerliği de sanatçının fikri mülkiyeti olarak değerlendirilecek. 

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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