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Haberler > Kültür - Sanat > Yapay zeka ve kütüphane ilk defa bir arada! "Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali" başlıyor

Yapay zeka ve kütüphane ilk defa bir arada! "Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali" başlıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yapay zeka ve kütüphane ilk defa bir arada! &quot;Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali&quot; başlıyor

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye’de Kütüphane Haftası'nda bu yıl bir ilke imza atılacak. Kütüphaneler ve kütüphanecilik mesleği konusunda farkındalığı arttırmak üzere her sene düzenlenen haftada kütüphane kullanıcıları yeni teknolojilerle tanıştırılacak.

Sanal gerçeklikten yapay zekaya, akıllı mimariden robotik uygulamalara gençleri ve yediden yetmişe kütüphane kullanıcılarını yeni teknolojilerle tanıştıracak olan Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali, 23 Mart'ta başlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 'Dijital Geleceğin Anahtarı: Yapay Zeka Temelli Akıllı Kütüphaneler' ana temasıyla düzenleyeceği 60. Kütüphane Haftası, Türkiye’de ilk defa teknolojiyi kütüphanelerle buluşturan bir festivale ev sahipliği yapacak.

Yapay zeka ve kütüphane ilk defa bir arada! "Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali" başlıyor - 1. Resim

YAPAY ZEKA KONFERANSIYLA BAŞLAYACAK

Dünyanın en büyüklerinden biri olan Rami Kütüphanesi’nde başlayacak olan uluslararası festivale, kütüphanecilik alanında teknoloji ve yapay zeka temelli hizmet üretenler ile bu alanda hizmet veren kurum, kuruluş ve dernekler, ürün geliştiriciler, girişimciler, kütüphaneciler, akademisyenler katılacak.

Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Azerbaycan, “Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali”nin konuk ülkeleri olacak.

İstanbul Rami Kütüphanesi’nde tüm kullanıcı gruplarını ağırlayacak olan festival, 'Kütüphaneciler için Yapay Zekanın Gizemini Çözmek' konulu konferansla başlayacak.

ÇOK SAYIDA KÜLTÜREL FAALİYET

Yapay zeka, sanal ve artırılmış gerçeklik, hologram gibi teknolojilerin meraklılarıyla buluşacağı hafta boyunca bilgi güvenliği, akıllı mimari, robotik, kodlama ve iş süreçleri oluşturarak özel iş uygulamaları geliştirmeye yönelik atölye ve paneller düzenlenecek.

'İlham Veren Konuşmalar' konferans serisinin de yer alacağı hafta, çok sayıda sosyal ve kültürel etkinliklerle devam edecek.

Türkiye’nin 81 ilinde kutlanacak olan 60. Kütüphaneler Haftası’nı Rami Kütüphanesi’nden başlatacak olan Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali 27 Mart’ta sona erecek. Festivalle ilgili bilgilere ise kutuphaneveteknoloji.com internet adresinden ulaşılabilecek.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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