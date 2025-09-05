Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ağaç dikerken Roma burjuvasını buldu! Halı gibi dokunan mozaikte ilginç detaylar ortaya çıktı

Ağaç dikerken Roma burjuvasını buldu! Halı gibi dokunan mozaikte ilginç detaylar ortaya çıktı

Güncelleme:
Elazığ'ın Salkaya Köyü'nde bir çiftçinin fidan dikerken tesadüfen bulduğu 1700 yıllık Roma mozaiği gün yüzüne çıktı. Çalışmalar devam ederken 84 metrekarelik alan hakkında bilgi veren Arkeolog Emre Çayır, bulunan mozaiğin dönemin burjuva hayatını yansıttığını söyledi.

2023 yılında ağaç fidanı dikerken tesadüfen fark edilen Roma dönemine ait taban mozaiğinde çalışmalar devam ediyor.

Elazığ'ın Salkaya Köyü'ndeki arkeolojik kazılar Elazığ Müzesi Başkanlığı koordinesinde yürütülüyor.

Ağaç dikerken 1700 yıl önceki Roma burjuvasını buldu! Halı gibi dokunan mozaikte ilginç detaylar ortaya çıktı - 1. Resim

84 metrekarelik alanın büyük kısmı açığa çıkarılırken, yaklaşık 1700 yıllık geçmişe sahip mozaiğin korunmasına yönelik titiz bir süreç yürütülüyor.

Ağaç dikerken 1700 yıl önceki Roma burjuvasını buldu! Halı gibi dokunan mozaikte ilginç detaylar ortaya çıktı - 2. Resim

Erken Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen mozaiğin zengin hayvan figürleriyle dikkat çektiğini belirten kazı alanı sorumlusu Arkeolog Emre Çayır şunları söylüyor:

"2023 yılında Elazığ Müzesi Başkanlığı'nca yürütülen Salkaya (Hersenk) köyünde taban mozaiği kazığımız başlamıştır.

İlk etap çalışmalarımız, bir fidan dikimi esnasında çiftçimizin rastgele tesadüfen bir taban döşemeye ulaşması neticesinde bizlere bilgi vermesiyle başladı.

Daha sonrasında uzman ekip arkadaşlarımızla birlikte alanla yaptığımız çalışmalarla buranın aslında bir taban mozaiği olduğunu keşfettik.

Daha sonrasında hızlı bir şekilde bizler burada bir kurtarma kazısı başlattık.  Taban mozaiğinin tamamını açığa çıkardık, temizlik çalışmalarını yaptık. Totalde 84 metre kare bir alana sahip ve Elazığ bölgesinde bir ilk olma özelliğine de sahip.

Dolayısıyla üzerindeki zengin hayvan figürleri, anlatım yoğunluğu, kendi içinde spesifik homojen bir yapısı olması özelliğiyle de bu bölgede yine ilk diyebileceğimiz ve özellikli bir yapıya sahip.

Bir burjuva var, bir üst sınıf yönetici kesimine ait olan, ana misafirlerine buraya davet ettiği, kabul ettiği, toplantıların yapıldığı, yemeklerin yendiği bir alan..."

Ağaç dikerken 1700 yıl önceki Roma burjuvasını buldu! Halı gibi dokunan mozaikte ilginç detaylar ortaya çıktı - 3. Resim

Ağaç dikerken 1700 yıl önceki Roma burjuvasını buldu! Halı gibi dokunan mozaikte ilginç detaylar ortaya çıktı - 4. Resim

Ağaç dikerken 1700 yıl önceki Roma burjuvasını buldu! Halı gibi dokunan mozaikte ilginç detaylar ortaya çıktı - 5. Resim

Ağaç dikerken 1700 yıl önceki Roma burjuvasını buldu! Halı gibi dokunan mozaikte ilginç detaylar ortaya çıktı - 6. Resim

Ağaç dikerken 1700 yıl önceki Roma burjuvasını buldu! Halı gibi dokunan mozaikte ilginç detaylar ortaya çıktı - 7. Resim

Ağaç dikerken 1700 yıl önceki Roma burjuvasını buldu! Halı gibi dokunan mozaikte ilginç detaylar ortaya çıktı - 8. Resim

