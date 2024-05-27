Altın Palmiye “ucuza” gitti! Cannes’da Baker’in aykırı filmi öne çıktı

Cannes Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Baker’ın düşük bütçeli eseri, 120 milyon dolarlık filmlerin arsından öne çıkarak “Altın Palmiye” ödülünü kazandı. Film festivalinin kapanışında yönetmenler Asmae el-Moudir eldiveniyle, Gilles Porte de ceketindeki broşla Filistin’e destek verdi.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Dünya sinemasına yön veren Cannes Film Festivali’nde ödüller önceki gece Fransa’da sahiplerini buldu... Bu yıl 77’ncisi yapılan festivalde, feminist filmler öne çıktı ve “Altın Palmiye” mükâfatı Sean Baker’ın “Anora” adlı aykırı yapımına verildi.

Baker’ın düşük bütçeli eseri, Francis Ford Coppola’nın çektiği 120 milyon dolarlık “Megalopolis” ve Demi Moore’un başrolünde olduğu “Substance” gibi gösterişli filmlerin arasından seçilerek en büyük ödüle layık görülü. Baker, çok tartışılacak filminde Rus oligarkın oğluna âşık bir striptizcinin yaşadıklarını kara komedi şeklinde anlattı.

Festivalde Greta Gerwig’in başkanlığını yaptığı ve çoğunluğu kadınlardan oluşan jüri, Fransız yönetmen Coralie Fargeat’nın feminist filmi “The Substance”i, “En İyi Senaryo” ödülüne layık gördü. Politik çıkışlarıyla adından söz ettiren İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof’un “The Seed of the Sacred Fig” adlı kadın hikâyesine “Özel Ödül” verilmesi de dikkat çekti.

FİLİSTİN’E SESSİZ DESTEK

Öte yandan festival, Filistin’e destek mesajlarına sahne oldu. Tanınmış isimler kullandıkları aksesuarlar ve kıyafetleriyle Gazze’de yaşanan drama dikkat çekti. İtalyan oyuncu Jasmine Trinca, Filistin bayrağı desenli broş taktı. Filistin kökenli Amerikalı model Bella Hadid, kefiye dizaynlı elbisesiyle çok konuşuldu. Yönetmenler Asmae el-Moudir eldiveniyle, Gilles Porte de ceketindeki broşla Filistin’e destek verdi.