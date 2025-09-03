Altın Portakal’da iki isme ‘Onur Ödülü': Aksoy ve Tanrıöğen'e

MURAT ÖZTEKİN - 24 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak festivalde Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen’e “Onur Ödülü” takdim edilecek.

Aktris Serap Aksoy, daha evvel Yavuz Özkan tarafından yazılıp yönetilen “İki Kadın” filmi ile 29. Antalya Film Festivali’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü kazanmıştı.

Tiyatronun ardından 1996 yılında Yavuz Turgul’un yönettiği Eşkıya filmiyle sinemaya adım atan Tanrıöğen ise özellikle “Vavien” ve “Çoğunluk” filmlerinde canlandırdığı karakterlerle dikkat çekmişti. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin “Onur Ödülleri”, 25 Ekim akşamı yapılacak açılış töreninde sahiplerine takdim edilecek.