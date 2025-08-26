Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Arkeolojik kazıda ürperten detaylar! 6 bin yıllık Tadım Kalesi tapınağında ortaya çıktı

Arkeolojik kazıda ürperten detaylar! 6 bin yıllık Tadım Kalesi tapınağında ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Arkeoloji, Sunak, Kurban, Kazı, İnsan Kemiği, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tadım Kalesi'nde 6 bin yıllık tapınaktan sonra sunak çevresinde insan ve hayvan kemiklerine rastlandı. Kan oluğu ve podyumlar, alanın ritüel amaçlı kullanıldığını gösterdiğini ifade eden Arkeolog Ergün Demir, kazıların bölgenin dini merkezi olduğunu güçlendirdiğini kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Elazığ Müze Müdürlüğü tarafından Tadım köyünün merkezindeki kale ve höyükte arkeolojik kazılar iki yıldır devam ediyor.

Yaklaşık 210 metre uzunluğa, 160 metre genişliğe ve 35-40 metre yüksekliğe sahip olan Tadım Kalesi ve Höyüğünde çalışmalar sürüyor.

Kale kazılarında, daha önce 6 bin yıllık tapınak, sunak, kan oluğu ve dört adet podyum gün yüzüne çıkarılmıştı.

Arkeolojik kazıda ürperten detaylar! 6 bin yıllık Tadım Kalesi tapınağında ortaya çıktı - 1. Resim

Çalışmalarda son olarak sunak ve kan oluğu çevresinde insan ile hayvan kemikleri bulundu. Arkeolog Ergün Demir, bu kez sunak çevresinde yapılan kazılarda çok sayıda insan ve hayvan kemiği ile insan dişlerine rastlandığını belirterek, alanın geçmişte dini törenler ve kurban ritüelleri için kullanıldığını vurguladı.

"HAYVAN VE İNSAN KURBAN EDİYORLARDI"

Tapınak olarak düşündükleri bölgede sunum alanları ve 4 adet podyum olduğunu ifade eden arkeolog Ergün Demir, "81 no'lu açmanın içerisinde bir sunak ve sunağa ait bir kan oluğu sağlam bir şekilde gün yüzüne çıkarıldı. Sunak çevresinde yapılan kazılarda insan ve hayvan kemikleri, insan dişleri bol miktarda bulundu. Bu noktalarda genelde tanrılarına hayvan ve insan kurban ediyorlardı" dedi.

Arkeolojik kazıda ürperten detaylar! 6 bin yıllık Tadım Kalesi tapınağında ortaya çıktı - 2. Resim

Arkeolojik kazıda ürperten detaylar! 6 bin yıllık Tadım Kalesi tapınağında ortaya çıktı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Evde uyurken farenin ısırığıyla uyandı! Küçük çocuk dehşeti yaşadı: Kanı durduramadılarSpotify'a mesaj özelliği mi geliyor? DM üzerinden konuşulabilecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Harabe haldeydi, bittiğinde kayıkla gidilecek! Evliya Kasımpaşa Camii ayağa kalkıyor - Kültür - SanatHarabe haldeydi, bittiğinde cumaya kayıkla gidilecekRessam Cemal Toy: Bizim şehirlerimiz sürprizlerle dolu - Kültür - SanatRessam Cemal Toy: Bizim şehirlerimiz sürprizlerle doluDatça açıklarında büyük keşif! Batık geminin hazineleri bunlar - Kültür - SanatDatça açıklarında büyük keşif!Yönetmenlerden açıklama: Türk Film Arşivi için endişeliyiz - Kültür - SanatYönetmenlerden açıklama: Türk Film Arşivi için endişeliyiz25 ülkeden 600 sanatçı buluştu! Renkli festival sona erdi - Kültür - Sanat25 ülkeden 600 sanatçı buluştu! Renkli festival sona erdiSüleymaniye’nin mozaikleri çalındı! Mimar Sinan’ın emanetinde durum içler acısı - Kültür - SanatGeriye acı görüntü kaldı! Süleymaniye’nin mozaikleri çalındı
Sonraki Haber Yükleniyor...