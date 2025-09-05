Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Klasik sanatlar Avrupa'da! Belçika'da açılan sergi büyük ilgi gördü

Klasik sanatlar Avrupa'da! Belçika'da açılan sergi büyük ilgi gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Klasik sanatlar Avrupa&#039;da! Belçika&#039;da açılan sergi büyük ilgi gördü
Belçika, Gent, Sergi, Tasavvuf, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Belçika'nın Gent şehrinde "Iqra: İçsel Yolculuğun Yedi Kapısı" başlıklı İslam sanatları sergisi açıldı. Tasavvufi mesajların da verildiği sergi büyük ilgiyle karşılandı. İşte detaylar...

Belçika doğumlu genç mimar Maide Taşlıdere'nin küratörlüğünde hazırlanan sergiye, 20 sanatçı eserleriyle katıldı. Zebrastraat Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen sergide hat, ebru ve çini eserleri yer aldı.

Serginin isminin Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti olan İkra'dan esinlendiğini vurgulayan Taşlıdere, şunları söyledi:"İkra, 'oku' demek ama daha derin. Kainatı oku, insanı oku, kendini oku. Aslında birçok şey demek. Bu sergide 7 kapı var. 7 kapıda 7 yolculuk var. Aslında her kapı seni secdeye hazırlıyor."

"Bu bir tema ve herkes için yolculuk çok başka." ifadesini kullanan Taşlıdere, bu temayla Avrupa'da Müslüman olmayanların da ilgisini çekebilecek, herkese hitap edebilecek ve her şekilde yorumlanabilecek bir sergi düzenlemek istediklerini kaydetti.

Belçika'da İslam sanatları sergisi açıldı - 1. Resim

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Belçika'da yerleşik Türk toplumunun yanı sıra Gent'in Flaman sakinleri de sergiye büyük ilgi gösterdi. Sergi, 14 Eylül'e kadar gezilebilecek.

Belçika'da İslam sanatları sergisi açıldı - 2. Resim
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) de desteklediği serginin açılışına Brüksel Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Mehmet Özgür Çakar, Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Belçika Temsilcisi Büşra Doğan ve Brüksel YEE Koordinatörü Abdullah Demir de katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı

