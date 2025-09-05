Haftanın sanat ajandası | “Dünyanın Parası”
Elif Uras’ın “Ellerinde Toprak” başlıklı sergisi kapılarını açıyor...
- İş Sanat, Türkiye İş Bankası Müzesinde çocuklara yönelik ücretsiz atölyeler sunuyor. Minikler, 13 Eylül günü 15.30’da yapılacak “Dünyanın Parası” atölyesinde hem paraların özelliklerinin keşfedecek hem de kendi para tasarımlarını da hazırlayacaklar.
- Sanatçı Sabahat Çıkıntaş, “ART-icle” isimli sergisi, Beyoğlu’ndaki 6. Daire Sanat Galerisinde sanatseverlerle buluşuyor.
- Elif Uras’ın “Ellerinde Toprak” başlıklı sergisi, 16 Eylül’de Galerist’te kapılarını açacak.
