Beyazperdede nostalji! Sinema açık havaya taşınıyor

Yaz aylarında sanat, açık havaya taşınıyor... Açık havada film seyretmek isteyenleri İstanbul'da birçok alternatif bekliyor.

Sinemada bu hafta | Ay, bunlar komplo!

Sinemada bu hafta | Ay, bunlar komplo!

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Sinema gösterimleri de Türkiye’de özellikle 60’lı ve 70’li yıllarda popüler olduğu gibi açık havada kurulan büyük ekranlarla yapılıyor. Açık havada film seyretmek için başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde birçok alternatif bulunuyor.

Yapı Kredi bomontiada’da “TV+ ile Açık Havada Sinema” programı ile 27 Ağustos’a kadar her salı akşamı farklı yapımlar sinemaseverlerle buluşuyor.

“KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması” da 27 Ağustos’a kadar farklı türlerden sıra dışı filmlerin gösterimlerine ev sahipliği yapıyor.

“Açık Havada Popcorn Kokusu Var” ise Swissôtel The Bosphorus içerisinde yer alan Sultanpark’ta her pazartesi gecesi gerçekleşiyor. Farklı film zevklerine hitap eden, geçmişten günümüze filmler yaz boyunca gösterime sunuluyor.

TARİHÎ MEKÂNDA GÖSTERİM

İstanbul’daki tarihî Fişekhane de açık hava film gösterimlerine ev sahipliği yapan mekânlardan. Fişekhane’deki Su Kulesi, farklı günlerde yapılan gösterimlerin merkezi oluyor.

Akasya Alışveriş Merkezi geleneksel “Açık Hava Sineması” akşamlarında 17 Temmuz-11 Eylül tarihleri arasında her çarşamba ve cumartesi geceleri ücretsiz film gösterimleri düzenleyecek. “ENKA Açık Hava Sineması” 1-28 Ağustos tarihleri arasında Başka Sinema iş birliğiyle hazırlanan film seçkisinde dram, komedi, korku, animasyon gibi farklı türlerde yerli ve yabancı filmlere yer verecek.

Ankara’daki CerModern de açık hava film gösterimlerine sahne oluyor. “Coco” filmi 14 Temmuz’daki gösterim programında yer alıyor.