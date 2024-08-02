Bilim kurgu ve fantastik filmlere has festival

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Ağustos 2024 02:10 - Güncelleme: 2 Ağustos 2024 02:11 - Güncelleme:

Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi

Fantastik hikâyelerin bilim ve sanatla bir araya geldiği Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali, 30 Eylül- 4 Ekim tarihleri arasında üçüncü defa İstanbul’da gerçekleşecek.