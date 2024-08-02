Bilim kurgu ve fantastik filmlere has festival
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi
Fantastik hikâyelerin bilim ve sanatla bir araya geldiği Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali, 30 Eylül- 4 Ekim tarihleri arasında üçüncü defa İstanbul’da gerçekleşecek.
MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Festival, teknolojinin büyülü dünyasına yolculuk yaparken bilimsel içeriklerin topluma katkısına dikkat çekecek. Türkiye’de sahasında ilk olma özelliğini taşıyan festival, “Ulusal Senaryo Yarışması’yla da bilim kurgu ve fantastik türündeki hikâyeleri, ödüllendirecek.
Süresi 60 dakikayı geçen uzun metraj senaryoların katılabileceği Ulusal Senaryo Yarışması’na başvurular, 15 Ağustos’a kadar devam edecek.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi