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Bilim kurgu ve fantastik filmlere has festival

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bilim kurgu ve fantastik filmlere has festival

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fantastik hikâyelerin bilim ve sanatla bir araya geldiği Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali, 30 Eylül- 4 Ekim tarihleri arasında üçüncü defa İstanbul’da gerçekleşecek.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Festival, teknolojinin büyülü dünyasına yolculuk yaparken bilimsel içeriklerin topluma katkısına dikkat çekecek. Türkiye’de sahasında ilk olma özelliğini taşıyan festival, “Ulusal Senaryo Yarışması’yla da bilim kurgu ve fantastik türündeki hikâyeleri, ödüllendirecek.

Süresi 60 dakikayı geçen uzun metraj senaryoların katılabileceği Ulusal Senaryo Yarışması’na başvurular, 15 Ağustos’a kadar devam edecek.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Devlet Fotoğraf Yarışması başlıyor
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