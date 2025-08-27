Cemal Reşit Rey’de büyük yenileme! Otuz sene sonra bir ilk

MURAT ÖZTEKİN - Temmuz ayından beri kapıları kapalı olan konser salonu, İBB Miras koordinasyonunda yürütülecek çalışmalarla 1994 yılından bu yana ilk defa geniş çerçeveli yenilemeden geçecek.

CRR'nin altyapı, elektrik ve mekanik sistemleri yeni teknolojik ürünlerle yangınlara ve afetlere dayanıklı hâle getirilecek. Salonun yeniden yapılandırma sonrası kapılarını önümüzdeki sene mart ayında açması planlanıyor.