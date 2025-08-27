Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Cemal Reşit Rey’de büyük yenileme! Otuz sene sonra bir ilk

Cemal Reşit Rey’de büyük yenileme! Otuz sene sonra bir ilk

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cemal Reşit Rey’de büyük yenileme! Otuz sene sonra bir ilk
Yenileme, İstanbul, Kültür, Sanat, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul’un kültür ve sanat hayatında 35 yılı aşkın süredir önemli bir yere sahip olan İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu, yenileniyor.

MURAT ÖZTEKİN - Temmuz ayından beri kapıları kapalı olan konser salonu, İBB Miras koordinasyonunda yürütülecek çalışmalarla 1994 yılından bu yana ilk defa geniş çerçeveli yenilemeden geçecek.

CRR'nin altyapı, elektrik ve mekanik sistemleri yeni teknolojik ürünlerle yangınlara ve afetlere dayanıklı hâle getirilecek. Salonun yeniden yapılandırma sonrası kapılarını önümüzdeki sene mart ayında açması planlanıyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sanatçı Şehnaz Biçer: Klasik sanatlarımız bize gölge değil iz oluyor‘Müzede Sahne’ 4 Eylül’de başlıyor! Farklı sanat disiplinleri bir arada
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
‘Müzede Sahne’ 4 Eylül’de başlıyor! Farklı sanat disiplinleri bir arada - Kültür - Sanat‘Müzede Sahne’ 4 Eylül’de başlıyor! Farklı sanat disiplinleri bir aradaTarihî mabetlerde güvenlik zaafı var! Selatin Camilerindeki acı tabloyu uzmanlar anlattı - Kültür - SanatSelatin Camilerindeki acı tabloyu uzmanlar anlattı!Sanatçı Şehnaz Biçer: Klasik sanatlarımız bize gölge değil iz oluyor - Kültür - SanatSanatçı Şehnaz Biçer: Klasik sanatlarımız bize gölge değil iz oluyorArkeolojik kazıda ürperten detaylar! 6 bin yıllık Tadım Kalesi tapınağında ortaya çıktı - Kültür - SanatArkeolojik kazıda ürperten buluntular ortaya çıktıHarabe haldeydi, bittiğinde kayıkla gidilecek! Evliya Kasımpaşa Camii ayağa kalkıyor - Kültür - SanatHarabe haldeydi, bittiğinde cumaya kayıkla gidilecekRessam Cemal Toy: Bizim şehirlerimiz sürprizlerle dolu - Kültür - SanatRessam Cemal Toy: Bizim şehirlerimiz sürprizlerle dolu
Sonraki Haber Yükleniyor...