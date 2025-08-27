Sanatçı Şehnaz Biçer: Klasik sanatlarımız bize gölge değil iz oluyor

MURAT ÖZTEKİN - Geleneksel Türk sanatlarının temsilcilerinden Doç. Dr. Şehnaz Biçer, 38 yıllık sanat serüvenini yansıtan “Gölgesiz İzler” sergisiyle sanatseverleri buluşturuyor. Fatih'teki Nusret Çolpan Sanat Galerisinde açılan sergi; sanatçının klasik üsluptaki eserleri ile yeni yorumlarını bir araya getiriyor.

Minyatür ve tezhip gibi geleneksel Türk sanatlarını merkeze alan çalışmalarda, kültürel hafıza ve sanatsal sorumluluk temaları işleniyor. Türkiye gazetesinin sorularını cevaplayan sanatçı Biçer, serginin adına vurgu yaparak “Klasik sanatlarımızın bir gölge değil, iz olduğunu düşünerek hareket ediyorum. Gelenek yeni düşüncelere imkân tanıyor. Aslında biz çok değerli bir hazinenin üzerindeyiz. Geleneksel sanatlar olarak 1.500 yıla uzanan çok kadim bir birikimden söz ediyoruz” diyor. Klasik sanatların tarih boyunca ölçülü bir değişim içerisinde olduğunu kaydeden Şehnaz Biçer “Sanatlarımızı durağan olarak görmek doğru değil. Asırlarca sanatlarımız özünü kaybetmeden geleceğe taşımış. Bunu bugün de yapabiliriz” diye konuşuyor.

YENİDEN BİR SEMBOL DİLİ OLUŞTURMALIYIZ

“Tezhip sadece bir süsleme sanatı değil” diyen sanatçı Biçer, sözlerine şöyle devam ediyor: Tezhip sanatındaki motiflerin bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Belki biz şimdi bu manalarını bilmiyoruz ama derin köklerimize gidersek bulabileceğiz. Eskiden bir sembol dilimiz vardı. Bugün bunu kaybetmiş durumdayız. Tekrar sanatta bir sembol dili oluşturmamız lazım.

Serginin “retrospektif” olduğunu söyleyen sanatçı Biçer “Üniversitede ilk yaptığım tezhipten bugüne uzanan eserleri sergide bir araya getiriyorum. Çiçek Derman’dan aldığım tezhip icazeti de burada yer alıyor” ifadelerini kullanıyor.