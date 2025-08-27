Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
‘Müzede Sahne’ 4 Eylül’de başlıyor! Farklı sanat disiplinleri bir arada

- Güncelleme:
“Karşılaşmalar ve Ötesi” temasıyla düzenlenecek “Müzede Sahne”, 4-7 Eylül tarihleri arasında Sakıp Sabancı Müzesinde seyirciyle buluşacak. Sabancı Vakfının ana desteğiyle uzun yıllardır devam eden program, farklı disiplinleri bir araya getirecek.

MURAT ÖZTEKİN - Ana sahne programında; sezonun öne çıkan yapımlarından olan ve geleceğe dair ihtimalleri yorumlayan “Yarın Belki de”, bir aile içi şiddet hikâyesi işleyen “Kızlar ve Oğlanlar” ile “L’Addition” temsil edilecek.

Programdaki “Bahçede Karşılaşmalar” bölümünde ise farklı disiplinlerden sanatçıların performanslarıyla izleyiciler, gündelik alışkanlıkların dışına taşınacak.

Bu çerçevede müze koleksiyonundan ilhamla, mekâna özgü olarak tasarlanan “Bir Gün Buradan Boğaz”ı İzledim performansı da seyirciyle buluşacak. Ayrıca farklı atölyelerle, izleyicilere farklı bir tecrübe sunulacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
