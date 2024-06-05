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Haberler > Kültür - Sanat > “Enstitü” yaz turnesine çıkıyor, farklı şehirlerde oynanacak

“Enstitü” yaz turnesine çıkıyor, farklı şehirlerde oynanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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“Enstitü” yaz turnesine çıkıyor, farklı şehirlerde oynanacak

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk edebiyatının meşhur kalemlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar’ın aynı adlı eserinden tiyatro sahnesine adapte edilen “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”, yaz turnesine hazırlanıyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Serdar Biliş’in yönetmenliğini üstlendiği oyun, Türkiye’nin dört bir yanından seyirciyle buluşacak. Serkan Keskin’in onlarca surete büründüğü eser, temmuz ve ağustos ayı boyunca Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Denizli, Gaziantep ve İzmir’de sahnelenecek. Turnenin biletleri Biletinal’da satışa çıktı.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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