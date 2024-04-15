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Shakira dünya turnesi kapsamında yeniden Türkiye’ye gelebilir

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Shakira dünya turnesi kapsamında yeniden Türkiye’ye gelebilir

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7 yıl sonra ilk kez albüm çıkaran Latin şarkıcı Shakira, dünya turnesine çıkacak. California eyaletinin Indio şehrinde düzenlenen 2024 Coachella Müzik ve Sanat Festivali kapsamında beklenmedik bir şekilde sahneye çıkan Shakira, 2024 yılının sonunda turneye çıkacağı duyurusunu yaptı. Peki, Shakira Türkiye'ye gelecek mi? Shakira konseri ne zaman? İşte detaylar...

Coachella'da şarkı söyleyen Latin şarkıcı Shakira, hayranlarını sevindiren müjdeyi duyurdu. 2024 yılının sonunda turneye çıkacağı duyurusunu yapan Shakira'nın Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor. Peki, Shakira Türkiye'ye gelecek mi? Shakira İstanbul konseri ne zaman? Tüm merak edilenler haberimizde...

SHAKİRA TÜRKİYE'YE Mİ GELİYOR?

2024 yılının sonunda turneye çıkacağı duyurusunu yapan Shakira, "Sonunda turneye çıkıyoruz. Burada, bu şehirde, kasım ayında başlıyoruz. Sabırsızlanıyorum" diye açıklamada bulundu.

7 yıl sonra ilk kez albüm çıkaran Latin şarkıcı, albümüne "Las Mujeres Ya No Lloran" (Kadınlar Ağlamıyor) adını verdi.

Shakira’nın dünya turnesi kapsamında yeniden Türkiye’ye de gelmesi bekleniyor.

Bir önceki albümü 'El Dorado'yu 2017'de çıkaran Shakira, 2018'de albümüyle aynı adı verdiği turneye çıkmıştı.

SHAKİRA TÜRKİYE'YE İLK NE ZAMAN GELDİ?

Shakira, Türkiye'ye daha önce 2002 ve 2007 yıllarında gelmişti. Yaklaşık iki saat sahnede kalan dünyaca ünlü şarkıcı, hiç ara vermeden 20 şarkı seslendirdi. Dört farklı kostüm giyen Shakira, dünya turnesi öncesi ekibine Kapalıçarşı'dan satın aldırdığı oryantal kıyafetiyle Türk seyircilerinin karşısına çıktı.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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