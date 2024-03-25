Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Magazin > Shakira’dan 7 yıl sonra yeni albüm! İsmi dikkat çekici

Shakira’dan 7 yıl sonra yeni albüm! İsmi dikkat çekici

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Shakira’dan 7 yıl sonra yeni albüm! İsmi dikkat çekici

Magazin Haberleri  / Anadolu Ajansı

Latin Amerika kökenli dünya starı Shakira, "Las Mujeres Ya No Lloran" adlı yeni bir albüm çıkardı. 16 şarkıdan oluşan albümün ismi "Kadınlar artık ağlamıyor" anlamını taşıyor.

Şarkıcı Shakira’nın son albümü "El Dorado" 2017 yılında müzikseverlerle buluşmuştu. Grammy ve Latin Grammy ödüllü sanatçı yedi yıl aranın ardından 12. albümü "Las Mujeres Ya No Lloran"ı yayımlandı.

TOPLAMDA 16 ŞARKI VAR

Shakira'nın yeni çıkardığı albümünde 8 yeni şarkı yer alıyor. Albümde ayrıca DJ Bizarrap ile "Music Sessions Vol. 53", şarkıcı Karol G ile " TQG ", şarkıcı Ozuna ile "Monotonia", şarkıcı Rauw Alejandro ile "Te Felicito" ve şarkıcı Manuel Turizo ile "Copa Vacia" iş birliklerinden oluşan 16 parça bulunuyor.

Sanatçının albümde daha önce yayınlanan 7 eseri Spotify'da 3.7 milyar dinlenme sayısına ulaştı. 

Shakira, albümle eş zamanlı olarak, ünlü rapçi Cardi B ile yeni şarkısı "Punteria" için bir müzik videosu yayınladı. Videoda oyuncu Lucien Laviscount rol aldı.

PIQUE’YE GÖNDERME Mİ?

2 çocuğunun babası Gerard Pique’den geçtiğimiz sene olaylı bir şekilde ayrılan şarkıcının albümde "Las Mujeres Ya No Lloran (Kadınlar Artık Ağlamıyor)" ismini seçmesi Pique’ye gönderme olarak yorumlanıyor.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenomen Banu Parlak’ın 'tasmasız' köpeği komşusunun yavru köpeğini öldürdü - MagazinKöpeği başka bir köpeği parçalayarak öldürdüEntübe edilen Kadir İnanır’dan sevindiren haber! Jülide Kural ‘olumlu gelişme’ diyerek duyurdu - MagazinEntübe edilen Kadir İnanır’dan güzel haberSelim Gülgören ramazanda içki içen gençlere ateş püskürdü! ‘İnanmıyorsan saygı duyacaksın’ - MagazinRamazanda içki içen gençlere ateş püskürdüKızılcık Şerbeti'ne taze kan! Doğa ile partneri Giray'dan ilk kare geldi - MagazinDoğa ile partneri Giray'dan ilk kare geldiŞeyma Şubaşı “Nasıl geçiniyorsun” sorusuna verdiği tek cümlelik cevapla gündem oldu - MagazinŞeyma Şubaşı “Nasıl geçiniyorsun” sorusuna verdiği tek cümlelik cevapla gündem olduKim Milyoner Olmak İster’de büyük ödül alan Berk Göktaş kazandığı parayla ne yapacağını açıkladı - MagazinKazandığı parayla ne yapacağını açıkladı30 günde 17 kilo mu verdi? Nurgül Yeşilçay sosyal medyadaki iddiaları cevapsız bırakmadı - Magazin30 günde 17 kilo mu verdi? Nurgül Yeşilçay sosyal medyadaki iddiaları cevapsız bırakmadı5 milyon TL’yi kazandı, vergiye takıldı! Kim Milyoner Olmak İster’de Berk Göktaş’a ne kadar kalacak? - Magazin5 milyon TL kazandı, vergiye takıldı‘Türk rambo’ lakabıyla ün salan Serdar Kebapçılar vefat etti - Magazin‘Türk rambo’ lakabıyla ün salan Serdar Kebapçılar vefat ettiAleyna Tilki'den 'oruç' açıklaması! Sözleri beğeni topladı - Magazin'Oruç' açıklaması! Sözleri beğeni topladı
Sonraki Haber Yükleniyor...