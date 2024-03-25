Shakira’dan 7 yıl sonra yeni albüm! İsmi dikkat çekici

Latin Amerika kökenli dünya starı Shakira, "Las Mujeres Ya No Lloran" adlı yeni bir albüm çıkardı. 16 şarkıdan oluşan albümün ismi "Kadınlar artık ağlamıyor" anlamını taşıyor.

Şarkıcı Shakira’nın son albümü "El Dorado" 2017 yılında müzikseverlerle buluşmuştu. Grammy ve Latin Grammy ödüllü sanatçı yedi yıl aranın ardından 12. albümü "Las Mujeres Ya No Lloran"ı yayımlandı.

TOPLAMDA 16 ŞARKI VAR

Shakira'nın yeni çıkardığı albümünde 8 yeni şarkı yer alıyor. Albümde ayrıca DJ Bizarrap ile "Music Sessions Vol. 53", şarkıcı Karol G ile " TQG ", şarkıcı Ozuna ile "Monotonia", şarkıcı Rauw Alejandro ile "Te Felicito" ve şarkıcı Manuel Turizo ile "Copa Vacia" iş birliklerinden oluşan 16 parça bulunuyor.

Sanatçının albümde daha önce yayınlanan 7 eseri Spotify'da 3.7 milyar dinlenme sayısına ulaştı.

Shakira, albümle eş zamanlı olarak, ünlü rapçi Cardi B ile yeni şarkısı "Punteria" için bir müzik videosu yayınladı. Videoda oyuncu Lucien Laviscount rol aldı.

PIQUE’YE GÖNDERME Mİ?

2 çocuğunun babası Gerard Pique’den geçtiğimiz sene olaylı bir şekilde ayrılan şarkıcının albümde "Las Mujeres Ya No Lloran (Kadınlar Artık Ağlamıyor)" ismini seçmesi Pique’ye gönderme olarak yorumlanıyor.