Şeyma Şubaşı “Nasıl geçiniyorsun” sorusuna verdiği tek cümlelik cevapla gündem oldu

Ülke ülke gezen ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Şeyma Subaşı’na bir takipçisi “Nasıl geçiniyorsun?” diye sordu. Fenomen isim verdiği cevapla gündem oldu.

Özel hayatı ve Instagram’daki paylaşımlarıyla çok konuşulan Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı iş adamı Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmuştu. 3 gün 3 gece süren ve dillere destan bir düğün yapan çift, 4 ay sonra yollarını ayırdı.

ŞİMDİ İSKOÇYA’DA

Katıldığı davetler ve gezdiği ülkelerle ilgili sık sık kişisel Instagram hesabından fotoğraflara yer veren Subaşı, son olarak soluğu İskoçya’da aldı. Bir arkadaşının doğum günü partisine davetli olan ünlü isim pozlarına art arda yer verdi.

GEÇİM KAYNAĞI SORULDU

Bir takipçisi ise yerinde duramayan Şeyma Subaşı’na dayanamayıp geçim kaynağını sordu.

“Şeyma nasıl geçiniyorsun oralarda? Ailen, akrabalarınla görüşüyor musun? Bu hayatı çok uzak farklı farklı ülkelerde yalnız yaşıyorsun? Neyle geçiniyorsun arkadaşların var mı oralarda? Aklımda mantıklı sorular…” diye yazan takipçisini cevapsız bırakmadı.

Pek çok kişinin merak ettiği soruya Şeyma Şubaşı, “Allah bilir” cevabını vermekle yetindi.

Bazı kullanıcılar ise fenomen isme “Yine muhteşem yerleri gösterdiğin için teşekkürler” , “Dünya boş, keyfine bak” sözleriyle destek verdi.