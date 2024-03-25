Aleyna Tilki'den 'oruç' açıklaması! Sözleri beğeni topladı

Bir süre önce “Konserlerim engelleniyor” açıklamasıyla dikkat çeken Aleyna Tilki, ramazan ayında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı paylaşımında “Oruç tutmak beni çok iyi hissettiriyor. Canım Allah’ım çok şükür nimetlerin için, olmayanlara da ver” ifadelerini kullandı.

Zaman zaman yaptığı açıklamalarla ve çıkışlarıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki, son olarak ramazan ayında sosyal medya hesabı X’teki paylaşımıyla konuşuldu.

“ORUÇ TUTMAK BENİ İYİ HİSSETTİRİYOR”

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, ramazanda oruç tuttuğunu ve oruç tutmanın kendisine iyi geldiğini belirtti. 590 bini aşkın takipçili X hesabından şu mesajı paylaştı:

“Oruç tutmak beni çok iyi hissettiriyor. Canım Allah’ım çok şükür nimetlerin için, olmayanlara da ver. Yaşam mücadelesi verenlere yardım et. Herkese ruhunu aç, muhtaç olduğu gerçek ihtiyaçları ulaştır. Ve kendine, canlılığa iyice düşmanlaşmış dünya toplumuna akıl fikir farkındalık ver amin.”

KONSERLERİNİN İPTAL EDİLDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz aylarda ses tellerinden ameliyat olan Aleyna Tilki, sahne çalışmalarının engellendiğini iddia etmişti. Konserlerinin iptal edildiğini öne süren şarkıcı, çektiği bir videoda “İş dünyasında her şey çetin olabilir ama benim ölmemi istemeleri normal mi? Benim ölmemi istiyorlar. Gerçekten yok olmamı istiyorlar. Benim zamanında tacize uğradığım psikolojimin bozulduğu yerlerde tekrar çıkmamı istiyorlar. Kendimi ifade edebileceğim sahnelere çıkmama izin vermiyorlar” ifadelerini kullanmıştı.