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Haberler > Magazin > Acun Ilıcalı'dan engel yiyen Turabi çağrı yaptı: Ulaşamıyorum kendisine

Acun Ilıcalı'dan engel yiyen Turabi çağrı yaptı: Ulaşamıyorum kendisine

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Acun Ilıcalı&#039;dan engel yiyen Turabi çağrı yaptı: Ulaşamıyorum kendisine

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Daha önce iki kez şampiyon olan Turabi Çamkıran, son katıldığı Survivor All Star’dan sakatlığı nedeniyle diskalifiye olmuştu. Çamkıran, Acun Ilıcalı’nın kendisini engellediğini belirterek destek çağrısı yaptı.

Survivor All Star 2024’ün iddialı yarışmacısı ‘Turbo’ lakaplı Turabi, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Survivor veda etmişti. Yarışmadan elendikten sonra yoğun bakımda tedavi gören ve sağlığına kavuşan isim, son paylaşımıyla gündem oldu. 

BOZOK’A SİTEMDE BULUNDU

Turabi Çamkıran, Survivor’daki yakın arkadaşı Bozok’un elenmesinin ardından kişisel Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Bazı kişilerle kurduğu yakınlık için Bozok’a kızan Turabi, şu sözlerle sitem etti:

“Geçmiş olsun Bozok abi. Her ne kadar ben gittikten sonra düşmanlarımla içli dışlı olsan da seninle gurur duyuyorum. Bu yaşta hazırlıksız böyle bir performans takdire şayan. Bence şimdiden Acun abiyle 2025 sezonu için anlaşmalısın. Seneye daha hazırlıklı gelirsin ve gençlerin korkulu rüyası olursun. Umarım o zaman finale odaklanıp düşmanlarımla fingirdeşmezsin. Hakan ile eğlemen, Ögeday ile kucaklaşman, Sercan ve Özgür ile birlik olman gibi şeyler yapmazsın.”

Acun Ilıcalı'dan engel yiyen Turabi çağrı yaptı: Ulaşamıyorum kendisine - 1. Resim

“ACUN ILICALI ENGELİMİ KALDIRSIN LÜTFEN”

Turabi, ayrıca çıktığı son konseyden sonra Acun Ilıcalı’nın kendisini engellediğini belirterek Bozok’tan yardım istedi. Ilıcalı’nın engeli kaldırması ricasında bulunan Turabi, “Acun abiyi ara ve anlaşmaya başla, bir de sor bakalım beni özlemiş mi? Ve şu engelimi de kaldırsın lütfen, son konseyden beridir ulaşamıyorum kendisine” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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