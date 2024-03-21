Yoğun bakıma kaldırılan Turabi 'Bazılarına kötü haberim var' diyerek son gelişmeyi duyurdu

Survivor All Star 2024’ün iddialı yarışmacıları arasında yer alan Turabi Çamkıran, yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı yarışmaya veda etmişti. Programdan ayrıldıktan sonra yoğun bakıma kaldırılan Çamkıran, “Bazılarınıza kötü bir haberim var. Ben iyiyim. Yine ölmedim” sözleriyle taburcu olduğunu duyurdu.

Surivor’da daha önce iki kez şampiyon olan Turabi Çamkıran, geçirdiği sakatlık nedeniyle yarışmadan ayrılmıştı. Daha sonra yoğun bakımda tedavi gören isimden güzel haber geldi.

ACUN ILICALI VEDASINI DUYURMUŞTU

Sağlık sorunları yaşayan Turabi’nin yarışmadan ayrıldığını Acun Ilıcalı ada konseyinde şu sözlerle duyurmuştu:

“Survivor'da Turabi kısa sürede büyük iz bıraktı. Geçtiğimiz hafta oyuna çıkarken sakatlığı oldu. 5 gün boyunca doktoruyla Turabi görüştü. Sonunda Turabi'den gelen haber maalesef iyi değil. Turabi yarışmanın geleceğiyle ilgili verdiği kararı bize açıkladı. Survivor All Star'a devam edemeyeceğini söyledi.”

İMALI PAYLAŞIM: ‘YİNE ÖLMEDİM’

Tedavisi biten Turabi taburcu olduğunu kişisel Instagram hesabından yaptığı imalı sözlerle duyurdu. Göndermeli paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

“Bazılarınıza kötü bir haberim var. Ben iyiyim. Yine ölmedim. Sonunda taburcu oldum. Ölmez sağ kalırsam eğer tüm kıtalarda şampiyon olacağım inşallah. Allah, Reality TV Show’da yarışırken ölmeyi nasip eder bana inşallah. Çok amin.”

Takipçileri ise “Turbo Turabi yıkılmaz” , “Sen iyi ol, seni sevmeyenler olsun” sözleriyle kendisine desteklerini dile getirdi.