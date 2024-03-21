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Oyuncu Esin Gündoğdu diyetisyene gitti çare olmadı, 72 kiloyu kendi çabasıyla verdi! İşte sırrı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Oyuncu Esin Gündoğdu diyetisyene gitti çare olmadı, 72 kiloyu kendi çabasıyla verdi! İşte sırrı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rol aldığı dizi ve filmlerdeki başarısıyla adından söz ettiren Esin Gündoğdu tam 72 kilo verdi. Son halini sosyal medyadan paylaşan oyuncu için “Bambaşka biri olmuş” yorumları yapıldı.

Avrupa Yakası, Aşk Yeniden, Seni Vermem Ellere gibi dizilerde ve Recep İvedik, Kocan Kadar Konuş sinema filmlerinde rol alan Esin Gündoğdu, verdiği kilolarla dikkat çekti. 

DİYETİSYEN ÇARE OLMADI, KENDİ LİSTESİNİ YAPTI

Sıkı bir diyete giren oyuncu tam 72 kilo verdi ve bambaşka birine dönüştü. Değişimiyle ağızları açık bırakan Esin Gündoğdu, zayıflama sürecini verdiği bir röportajda şu sözlerle anlattı:

“Ben artık işimde başarısız olmaya başlamıştı. Dans sahnelerinde kendime gelebilmem için sete yarım saat ara veriyorduk. Farklı karakterler oynamak için zayıflama yolculuğuna başladım. Diyet yapıp 15 kilo kendi çabalarımla verdim. İntolorenas testi yaptırdım ve diyetisyene başladım. Diyetisyen bana bir diyet listesi verdi ve her şey yasak. Ben diyeti falan bıraktım, kıtlıktan çıkmış gibi yedim. Bir gün bir tartıldım, iki kilo almışım. Daha sonra kendi yöntemlerimle kilo verdim.”

Oyuncu Esin Gündoğdu diyetisyene gitti çare olmadı, 72 kiloyu kendi çabasıyla verdi! İşte sırrı - 1. Resim

AKŞAM 6’DAN SONRA YEMEĞİ BIRAKTI

Kendine göre bir beslenme programı belirleyen Gündoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her geçen gün liste değişiyor. Kahvaltıda yumurta salatası yedim, içine maydanoz, kırmızı biber, dereotu koyup sevdiğim baharatlarla karıştırdım. Et çok tutuyor, etin her türlüsünü yedim. Akşam 6’dan sonra çiğnenecek hiçbir şey yemedim, filtre kahve içtim içine de Hindistan cevizi yağı koyup içtim, anında tok tutuyor.”

İşte Esin Gündoğdu’nun son hali…

Oyuncu Esin Gündoğdu diyetisyene gitti çare olmadı, 72 kiloyu kendi çabasıyla verdi! İşte sırrı - 2. Resim

Oyuncu Esin Gündoğdu diyetisyene gitti çare olmadı, 72 kiloyu kendi çabasıyla verdi! İşte sırrı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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