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Sürpriz boşanma! Oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir’in evliliği son buldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sürpriz boşanma! Oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir’in evliliği son buldu

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir, 7 yıllık evliliklerini noktaladı. Sürpriz şekilde boşanan çiftin kızlarının velayeti anneye verildi.

Karagül, Kurtlar Vadisi, Teşkilat, Kurşun Yarası gibi pek çok dizide rol alan Mesut Akusta ile eşi Şafak Özbir’den kötü haber geldi. Evliliklerini gözlerden uzak bir şekilde yaşayan çiftin sessiz sedasız boşandıkları ortaya çıktı. 

Sürpriz boşanma! Oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir’in evliliği son buldu - 1. Resim

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

2016 nikah masasına oturan Mesut Akusta ile Şafak Özbir’in bu sabah Anadolu Adliyesi’nde, anlaşmalı olarak tek celsede boşandığı öğrenildi. Çiftin kızları Berfin Cano’nun velayeti anneye verildi. Ayaklı Gazete'de yer alan haberde ünlü çift, boşanma kararının ardından birbirlerine olan sevgilerinin devam ettiğini ancak artık yollarına anne ve baba olarak devam edeceklerini belirtti.

Sürpriz boşanma! Oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir’in evliliği son buldu - 2. Resim

“ZOR BİR SÜREÇTİ AMA TOPARLANDIM”

Oyuncu Mesut Akusta, 2021 yılında evinde beyin kanaması geçirmişti. Ameliyattan sonra sağlığına kavuşan Akusta, yaşadığı zorlu süreçle ilgili “Hastalandık ama ayaktayım. Biraz zor bir süreçti ama çabuk toparladım. 10 gün sonra sete döndüm. Bu tarz hastalıklar geçirip de sete dönmek zordur ama ben döndüm. Ufak tefek sıkıntılar kaldı ama atlattım bu dönemi” şeklinde konuşmuştu.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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