“Yaşlandım artık” diyen Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı

Komedyen Cem Yılmaz’ın ‘CMXXIV’ adlı yeni gösterinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sahneden erken indiği öne sürülmüştü. 51 yaşındaki Yılmaz, çıkan haberlere yönelik açıklama yaptı ve nefes problemleri yaşadığından bahsetti.

Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Cem Yılmaz, son çıktığı gösteride yaşadığı sağlık sorunlarından bahsetti.

Komedyen Yılmaz’ın sağlık problemleri nedeniyle geçtiğimiz hafta çıktığı gösteriyi erken bitirdiği ve çok keyifsiz olduğu öne sürülmüştü. Kendisini izlemeye gelen bir seyirci, sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Bence keyfi yerinde değildi, orada olmak istiyor muydu emin değilim. Ağzımda çok kötü bir tat kaldı” ifadelerini kullanmıştı.

“NEFES PROBLEMİM VAR”

Habertürk’te yer alan habere göre; Cem Yılmaz, sağlık durumuyla ilgili açıklamayı yeni gösterisi sırasında yaptı. Yılmaz; "Bir nefes problemim var. Zor nefes alıyorum. Eee yaşlandık. 51 yaşındayım artık" dedi.

Cem Yılmaz, gösterisi sırasında "Söyleyeceklerini unuttu. Öyle bir hali vardı" şeklindeki eleştirilere ise "Unutmak yok. İnsanlık hali. Kendime ne kadar iyi baksam da olmuyor işte" şeklinde karşılık verdi.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Öte yandan ramazan ayının ilk gecesinde sosyal medyada içkili paylaşım yapan Cem Yılmaz, tepki çekmişti. Rakı masasından bir fotoğraf paylaşan komedyenin bu hareketi ramazan ayının atmosferine saygısızlık olarak görülmüş ve eleştiriler peş peşe gelmişti.